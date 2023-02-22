«Интеллектуальное оружие»: чем уникальны российские дроны «Ланцет» и «Куб»

Оборонные заводы России регулярно совершенствуют и поставляют российским войскам дроны «Ланцет» и «Куб», а также дальнобойные РСЗО «Торнадо-С». Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха». Как уточнили в госкорпорации, эти типы вооружения хорошо зарекомендовали себя в зоне спецоперации. С помощью барражирующих боеприпасов у линии боевого соприкосновения уничтожаются пехота и легкобронированная техника, с использованием «Торнадо-С» — более крупные объекты ВСУ. По мнению экспертов, в ходе СВО российские дроны и РСЗО доказали свою эффективность.

Российские оборонные предприятия постоянно совершенствуют и поставляют ВС РФ современные вооружения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе «Ростеха».

«Предприятия «Ростеха» регулярно разрабатывают и поставляют в войска современные и качественные образцы вооружений, ярким примером служат зарекомендовавшие себя в зоне СВО беспилотники «Ланцет» и «Куб», а также РСЗО «Торнадо-С». Мы полностью выполняем обязательства по гособоронзаказу, поставки по ряду направлений выросли многократно», — заявили РИА Новости в госкорпорации.

«Спрятаться невозможно»

«Ланцет» и «Куб» («Куб-БЛА») — барражирующие боеприпасы, разработанные компанией ZALA AERO (входит в концерн «Калашников»). О данных изделиях широкой публике стало известно в 2019 году.

«Ланцет» и «Куб» относятся к классу высокоточных ударных беспилотных комплексов. Оба запускаются с катапульты и используют для полёта электродвигатели. На пути к целям дроны способны пролететь десятки километров.

В конце октября прошлого года в интервью газете «Ведомости» глава «Ростеха» Сергей Чемезов дал высокую оценку возможностям «Ланцета» и «Куба». По его словам, «Калашников» готов удовлетворять потребности российских войск в данных высокоточных комплексах.

«В тех сегментах беспилотных летательных аппаратов (БЛА), где мы работаем, результаты есть. «Калашников», например, делает дроны-камикадзе «Ланцет» и «Куб». На роликах из зоны СВО есть примеры их успешного применения. Мы готовы поставлять их в необходимых объёмах, если будет заказ», — сказал Чемезов.

Государственные испытания «Куба» были завершены незадолго до спецоперации, в конце 2021 года. К числу основных задач боеприпаса относятся уничтожение живой силы и легкобронированной техники противника, нанесение максимального урона вражеской инфраструктуре.

Как следует из материалов «Ростеха» и «Калашникова», преимуществами «Куба» являются скрытность запуска, высокая точность, бесшумность, простота в обращении. Кроме того, этот аппарат является очень сложной целью для традиционных средств ПВО.

Длина «Куба» составляет 1,2 м, масса полезной нагрузки — 3 кг, диапазон скоростей — 80—130 км/ч, продолжительность полёта — 30 минут. Дрон способен поражать замаскированную вражескую цель «вне зависимости от её скрытности и рельефа местности». Координаты вражеского объекта задаются вручную «либо по изображению с целевой нагрузки наведения».

Военнослужащие ВС РФ запускают дрон-камикадзе «Куб» на Николаево-Криворожском направлении

РИА Новости

© Иван Родионов

В прошлом году Минобороны опубликовало видео удара «Кубом» по двум 155-мм орудиям американского производства M-777. На кадрах видно, как дрон спикировал и разорвался между двумя гаубицами, поразив осколками артиллерийскую технику и её расчёты.

Более совершенной моделью высокоточного барражирующего боеприпаса, который применяется ВС РФ в зоне спецоперации, является «Ланцет». Он способен поражать цели в радиусе до 40 км и действовать без привязки к спутниковой навигации. Дрон оснащается двумя системами наведения: комбинированной и координатной.

«Это интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить заданную цель и поражать её. В состав комплекса входят высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Он («Ланцет». — RT) создаёт собственное навигационное поле и не требует наземной или морской инфраструктуры», — говорится на сайте «Калашникова».

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При этом оператор «Ланцета» контролирует его действия с помощью телевизионного канала наведения до момента удара по вражескому объекту. По информации Минобороны РФ, в зоне спецоперации беспилотники успешно поражают гаубицы M-777, средства ПВО, автомобильный транспорт украинской армии.

По данным «Ростеха», серьёзным преимуществом «Ланцета» является высокая сложность противодействия ему.

«Перехватить, уничтожить или спрятаться от «Ланцета» практически невозможно. Благодаря встроенной противолазерной защите даже новейшее лазерное оружие против дронов не страшно этому беспилотнику», — сообщается в материалах госкорпорации.

В материалах «Калашникова» говорится о двух модификациях барражирующего дрона: «Ланцет-1» и «Ланцет-3». Первый аппарат имеет максимальный взлётный вес 5 кг и оснащается 1 кг взрывчатки. Второй беспилотник представляет собой более тяжёлое изделие и может доставлять к цели 3 кг полезной нагрузки. Диапазон скоростей обоих БПЛА — 80—110 км/ч.

Помимо этого, существует модернизированная версия «Ланцета» с увеличенным радиусом действия и более мощной боевой частью (5 кг). Внешне от предшествующих образцов усовершенствованный беспилотник отличается новой аэродинамической схемой с единым большим X-образным крылом и X-образным хвостовым оперением.

В беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин заявил, что «Куб» и «Ланцет» зарекомендовали себя как эффективное оружие небольших пехотных подразделений в зоне СВО.

«Практика применения российских дронов-камикадзе говорит о том, что наши военнослужащие используют их достаточно эффективно у линии боевого соприкосновения. Их запуск практически незаметен, перехват средствами ПВО — тоже. Для противника это почти всегда неожиданность», — подчеркнул Бутырин.

По словам эксперта, мощности взрывчаток «Ланцета» и «Куба» достаточны для поражения широкого спектра наземных целей. При этом Бутырин обратил внимание на то, что дальнейшее увеличение массы полезной нагрузки российских дронов-камикадзе позволит более уверенно поражать тяжёлую технику ВСУ, в том числе западные танки.

«Я думаю, что дальнейшая модернизация отечественных барражирующих боеприпасов может развиваться по пути увеличения мощности, чтобы наносить критические повреждения почти всем типам военной техники противника. По поводу поражения танков — имеет значение как мощность дрона-камикадзе, так и место, куда был нанесён удар. Без сомнения, в умелых руках такое оружие способно стать неплохим противотанковым средством», — рассуждает Бутырин.

В то же время, как отметил эксперт, увеличение массы полезной нагрузки российских барражирующих боеприпасов негативно повлияет на их лётные характеристики.

«Ланцет» и «Куб» хороши тем, что они лёгкие и компактные. Недостаток мощи в определённой мере может компенсироваться количеством запущенных БПЛА. В целом повышение полезной нагрузки — оправданный процесс, но, чтобы не терять в дальности и скорости, необходимо менять аэродинамику, увеличивать габариты дронов», — пояснил Бутырин.

Автономность и точность

Ещё одним средством поражения, которое входит в арсенал ВС РФ и успешно применяется в зоне спецоперации, является РСЗО «Торнадо-С» дальностью свыше 100 км.

Самоходный комплекс предназначен для нанесения ударов по пехоте, различной технике, неподвижным и движущимся одиночным и групповым объектам.

На колёсной платформе «Торнадо-С» расположены 12 направляющих для 300-мм ракет. По оценке «Ростеха», огневые возможности данной системы позволяют «уничтожить район обороны противника площадью 12 футбольных полей».

Точнее и мощнее: РСЗО «Торнадо-С» уничтожают военные объекты ВСУ

«На российской РСЗО установлена автоматизированная система управления огнём и аппаратура подготовки пуска. Благодаря этому информацию о цели можно оперативно принимать, обрабатывать и корректировать. Также возможны автономная топографическая привязка боевой машины и ориентирование на местности», — говорится в материалах госкорпорации.

Боеприпасы «Торнадо-С» получают данные полётного задания за счёт блока управления, созданного на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС). Каждому снаряду могут быть присвоены индивидуальные координаты.

«Управляемый снаряд «Торнадо-С» может быть запрограммирован не только на определённую дальность, но и по траектории. Таким образом, становится возможным разведение снарядов по различным целям», — подчёркивают в «Ростехе».

Как заявил в комментарии RT военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в зоне спецоперации «Торнадо-С» продемонстрировал высокую эффективность как средство контрбатарейной борьбы и поражения скоплений живой силы и техники неприятеля.

«Торнадо-С» — это великолепная реактивно-артиллерийская система, которая позволяет вести контрбатарейную борьбу и выполнять другие боевые задачи. Очевидно, что нашей армии требуется как можно больше таких систем», — сказал Матвийчук.

Аналогичной точки зрения придерживается военный обозреватель Александр Хроленко. По его словам, «Торнадо-С» значительно превосходит своего предшественника — РСЗО «Смерч». Важнейшим достоинством новой системы эксперт назвал высокую точность и дальность.

«Согласно открытым данным, точность «Торнадо-С» в 15—20 раз выше, чем у «Смерча». Эта техника очень востребована в зоне СВО. Наша промышленность должна сосредоточиться на увеличении производства этой системы и управляемых боеприпасов к ней. Насколько я понимаю, сейчас именно это и происходит», — заключил Хроленко.