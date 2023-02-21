«Широкий спектр применения»: в чём преимущества нового пистолета-пулемёта Калашникова ППК-20

Концерн «Калашников» приступил к серийным поставкам пистолета-пулемёта ППК-20, сообщил глава группы компаний Алан Лушников. По сравнению с пистолетами-пулемётами предыдущих поколений ППК-20 обладает улучшенными массогабаритными характеристиками и эргономикой, а также оснащается быстросъёмным прибором малошумной и беспламенной стрельбы. Основной тип боеприпаса — высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21 калибра 9 мм. По словам аналитиков, такие пистолеты-пулемёты будут востребованы в любых силовых структурах, которые нуждаются в малогабаритном автоматическом оружии.

Российский оружейный концерн «Калашников» начал серийные поставки пистолета-пулемёта ППК-20, заявил глава группы компаний Алан Лушников на полях международной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби.

«В настоящее время ведутся работы по принятию ППК-20 на вооружение и одновременно осуществляются серийные поставки в интересах заказчика», — приводит его слова ТАСС.

По словам Лушникова, важной особенностью ППК-20 является возможность ведения огня в автоматическом и одиночном режимах с использованием быстросъёмного прибора малошумной и беспламенной стрельбы.

У этого пистолета-пулемёта оригинальный ударно-спусковой механизм с двусторонним переводчиком-предохранителем, позволяющий переключать режимы с обеих сторон оружия. Кроме того, ППК-20 оснащён диоптрическим прицелом и телескопическим прикладом из ударопрочного полимера, который складывается на правую сторону ствольной коробки.

ППК-20 стал одним из образцов российского стрелкового оружия, представленных на выставке IDEX 2023. В связи с этим в пресс-релизе «Калашникова» накануне сообщалось, что концерн уже приступил к выполнению экспортных контрактов на поставку пистолета-пулемёта.

«Для самозащиты в экстренных ситуациях»

Как отмечается на сайте концерна, 9-мм ППК-20 назван в честь Виктора Калашникова, под руководством которого был создан пистолет-пулемёт ПП-19-01 «Витязь-СН». Именно он был принят за основу при разработке нового оружия.

В свою очередь, «Витязь-СН» был создан в 2000-х годах на базе ПП-19 «Бизон» специально для отряда спецназначения МВД РФ «Витязь». На вооружение специальных подразделений он был принят в 2005 году.

«Витязь-СН»

© Рособоронэкспорт

По словам обозревателя журнала «Огневой рубеж» Александра Бутырина, этот пистолет-пулемёт успел себя хорошо зарекомендовать за годы использования.

«Витязь-СН» хорошо себя зарекомендовал: он находился и до сих пор находится на вооружении Росгвардии и отвечает всем требованиям современного пистолета-пулемёта. У него удобная эргономика, достаточно объёмный магазин, мощный боеприпас. Кроме того, в нём предусмотрена возможность использования нескольких типов боеприпасов», — сказал аналитик в беседе с RT.

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Разработчики констатируют, что ППК-20 по сравнению с предшественниками обладает рядом важных преимуществ. В частности, новый пистолет-пулемёт отличается меньшей массой и габаритами, имеет двусторонний переводчик-предохранитель, комплектуется штатным прибором малошумной и беспламенной стрельбы.

Как отмечается в материалах «Калашникова», были существенно расширены возможности адаптации оружия к различным сценариям применения, имеется возможность установки различных прицелов и прицельных комплексов, а также размещения разнообразного навесного оборудования.

Использование в ППК-20 пистолетного патрона позволило отказаться от газоотводной схемы и использовать простую и надёжную автоматику со свободным затвором, подчёркивают в концерне. Основным типом боеприпаса для этого пистолета-пулемёта является высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21. При этом ППК-20 может использовать и большинство других патронов 9 × 19 мм отечественного и иностранного производства.

Для крепления оптических прицелов на ППК-20 используется планка Пикатинни, размещённая на крышке ствольной коробки. Для установки других аксессуаров пистолет-пулемёт оснащён планками Пикатинни снизу и сверху цевья и интерфейсом M-Lok по бокам оружия.

Вес ППК-20 с пустым магазином составляет 2,7 кг. Магазин рассчитан на 30 патронов. Скорострельность пистолета-пулемёта достигает 800 выстрелов в минуту, а прицельная дальность — 200 м.

В ранних сообщениях о разработке ППК-20 отмечалось, что данное оружие предназначено в том числе для лётчиков ВКС России. Сообщалось, что пистолет-пулемёт был адаптирован к носимому аварийному запасу и может использоваться в кабине самолёта.

По словам военного обозревателя полковника в отставке Виктора Литовкина, подобное оружие может пригодиться лётчикам в нештатных ситуациях, когда их самолёт терпит крушение над вражеской территорией.

«Автомат нужен лётчику для самозащиты в экстренных ситуациях, когда его собьют и он будет отстреливаться от врагов, которые будут его преследовать и атаковать на земле. Именно поэтому он входит в арсенал тех средств обороны и защиты, которые есть у пилота», — заявил эксперт в разговоре с RT.

В свою очередь, заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов отметил, что личное оружие пилотов должно отвечать ряду требований.

«Во-первых, важно, чтобы такой пистолет-пулемёт был удобным при эксплуатации одной рукой. Также необходимо, чтобы запас боекомплекта был на уровне боезапаса автоматов Калашникова — 30 патронов. Подобное оружие хранится в аварийном запасе, который располагается в катапультном кресле или в системе парашюта. Иногда его носят прямо с разгрузкой, поэтому разработчикам необходимо сделать автомат одновременно лёгким, компактным и в то же время удобным в использовании. Оружие должно быть достаточно бесшумным и оборудоваться пламегасителем, чтобы в сумерках и в ночное время его было сложнее отследить», — сказал собеседник RT.

В концерне «Калашников» отмечают, что ППК-20 может быть использован различными силовыми структурами.

«Удачная конструкция нового пистолета-пулемёта делает его универсальным для использования представителями любых силовых структур, нуждающимися в малогабаритном автоматическом оружии. Лётный состав ВКС, экипажи и расчёты боевой техники, полиция и спецназ — для всех указанных категорий ППК-20 станет эффективным инструментом решения различных задач», — констатировали в пресс-службе группы компаний.

Там также отмечали, что новый пистолет-пулемёт представляет интерес в нише PDW (персональное оружие самообороны) для различных подразделений обеспечения и как эффективное оружие для подразделений специального назначения, выполняющих задачи в условиях массового скопления людей, в городской застройке, зданиях или на транспорте.

Пистолет-пулемёт ППК-20 на выставке вооружений Международного военно-технического форума «Армия-2021»

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Современное и технологичное оружие»

ППК-20 был впервые представлен публике на форуме «Армия-2020». Впоследствии пистолет-пулемёт успешно прошёл государственные испытания и подтвердил соответствие современным требованиям, предъявляемым к оружию данного класса.

«Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемёт в мире на ближайшие 20 лет», — сказал Алан Лушников в августе 2022 года.

Стоит отметить, что ППК-20 уже поступает в войска и применяется в ходе спецоперации на Украине. По словам Лушникова, специалисты концерна «Калашников» изучают боевой опыт использования оружия.

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«Мы постоянно получаем обратную связь от наших военных, которые принимают участие в СВО. И эту задачу как раз и ставит перед нами президент. У нас в концерне такая обратная связь с военными налажена, и на основе отзывов о боевом применении мы постоянно вносим изменения в наши изделия... И по нашим новым изделиям, которые уже поставляются в зону СВО — это снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) и пистолет-пулемёт Калашникова (ППК-20), — обратная связь также внимательно изучается и учитывается», — заявил он в конце декабря 2022 года.

По словам Александра Бутырина, новый пистолет-пулемёт будет востребован во многих силовых структурах.

«Учитывая характеристики ППК-20, он мог бы использоваться в том числе в различных специальных подразделениях, таких как Росгвардия, Центр специального назначения ФСБ, ФСО. У ППК-20 достаточно широкий спектр применения, — заявил эксперт. — Хотя в первую очередь его будут использовать для оснащения пилотов ВКС РФ, поскольку использовавшиеся ранее АКС-74У и пистолет Стечкина уже морально устарели. Эти модели хороши по своим характеристикам, но время движется вперёд, необходимо более современное и технологичное оружие».