Заводы «Ростеха» нарастили производство передовых вооружений для армии
- РИА Новости
«Мы полностью выполняем обязательства по гособоронзаказу, поставки по ряду направлений выросли многократно. При этом мы продолжаем совершенствовать свои технологии и разработки», — сказали в «Ростехе».
Агентство отмечает, что для «Торнадо-С» разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549. Они имеют повышенную дальность стрельбы — 120 км, а также систему спутниковой навигационной коррекции.
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов ранее заявил, что госкорпорация наращивает объёмы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал».