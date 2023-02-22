Заводы «Ростеха» нарастили производство передовых вооружений для армии

Заводы «Ростеха» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Об этом сообщили РИА Новости в госкорпорации.

«Мы полностью выполняем обязательства по гособоронзаказу, поставки по ряду направлений выросли многократно. При этом мы продолжаем совершенствовать свои технологии и разработки», — сказали в «Ростехе».

Агентство отмечает, что для «Торнадо-С» разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549. Они имеют повышенную дальность стрельбы — 120 км, а также систему спутниковой навигационной коррекции.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов ранее заявил, что госкорпорация наращивает объёмы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал».