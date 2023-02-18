«Умножая силу магнитного поля»: российский разработчик — об уникальном боеприпасе для борьбы с беспилотниками

Учёные Пензенского государственного университета запатентовали снаряд для борьбы с малогабаритными БПЛА. Об этом в интервью RT рассказал один из разработчиков изделия, профессор ПГУ, доктор технических наук Николай Юрков. Особенность боеприпаса состоит в том, что он оснащается устройствами, которые выводят из строя бортовую электронику и оптику небольших беспилотников. Предполагается, что уникальный снаряд войдёт в арсенал 57-мм пушек российской армии.

— Николай Кондратьевич, насколько я понимаю, суть изобретения Пензенского государственного университета состоит в разработке патрона, который способен выводить из строя оптику и электронное оборудование БПЛА. Каким типам дронов он может противостоять?

— Инженерный коллектив ПГУ запатентовал снаряд для борьбы с малогабаритными дронами. Это прежде всего обычные гражданские квадрокоптеры, которые массово используются, в том числе в зоне СВО. Речь идёт о широко известных аппаратах Mavic и DJI.

Кроме того, патрон способен противодействовать БПЛА мультироторного типа, небольшим самолётным беспилотникам, различным аппаратам кустарного производства.

Анализируя опыт борьбы с малогабаритными БПЛА, мы пришли к выводу: для того чтобы вывести их из строя, нет необходимости оказывать мощное поражающее воздействие. Чтобы исключить угрозу от таких «птичек», не нужна какая-то серьёзная разрушающая сила — достаточно ослепить оптику и повредить нехитрую бортовую электронику.

Кроме того, средства борьбы с такими аппаратами должны быть максимально дешёвыми и вместе с тем, конечно же, эффективными. Желательно, чтобы один выстрел гарантированно поражал цель.

Исходя из этого, в нашем патроне предусмотрено четыре средства воздействия на БПЛА. Электронику дрона должны выводить из строя электромагнитный импульс (направленное возмущение электромагнитного поля. — RT) и детонация электромагнитного генератора — устройства, представляющего собой катушку из медного провода, намотанного на конус, внутри которого находится металлический цилиндр со взрывчаткой. При подрыве цилиндр последовательно закорачивает витки провода, умножая таким образом силу магнитного поля, наведённую крайним витком наибольшего диаметра.

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Оптику вражеского беспилотника предлагается ослеплять, разбрызгивая высокодисперсную краску (состоит из мельчайших частиц. — RT).

Также патрон станет носителем металлических поражающих элементов, образуемых при срабатывании взрывомагнитного генератора. После детонации они будут формировать облако осколков, встретившись с которым дрон уже точно не уцелеет.

Сейчас я не могу сказать, каким будет радиус поражения этого облака, но однозначно он будет доходить как минимум до нескольких метров.

— На современном театре военных действий, и мы видим это по спецоперации, ширится применение так называемых барражирующих боеприпасов. Сможет ли ваш патрон поражать дроны-камикадзе?

— Боеприпас идеально подходит для удара по тихоходным малогабаритным воздушным целям. Поэтому многое будет зависеть от скорости летательного аппарата, его размеров, уровня защищённости от воздействия негативных внешних факторов — например, от электромагнитного импульса.

Учитывая, что скорость дронов-камикадзе на финальном участке может превышать 100 км/ч, вполне реально их уничтожить с небольшой дистанции. Если же БПЛА был замечен на начальном этапе разгона, то оператору орудия необходимо определить траекторию полёта цели и произвести выстрел в упреждающую точку, то есть туда, где дрон окажется, условно говоря, через две-три секунды.

— Каким будет калибр боеприпаса и из какого оружия будет вестись огонь?

— Это будет калибр 57 мм. Его габариты позволят уместить все четыре устройства борьбы с БПЛА, о которых я говорил. В России есть 57-мм дистанционно-управляемые боевые модули в железе — это, например, самоходный зенитный артиллерийский комплекс «Деривация». Такая техника как раз предназначена для поражения беспилотников, в том числе малогабаритных.

— Есть ли у вашего изделия преимущества перед боеприпасами с воздушным подрывом? Например, недавно в журнале «Военная мысль» была опубликована статья о кардинальной переработке концепции применения зенитной установки ЗУ-23. Из этого оружия предложено сделать самоходку на базе бронеавтомобиля «Тайфун» и применять 23-мм снаряды с дистанционным подрывом.

— Такие боеприпасы тоже бывают разные — они отличаются по степени эффективности. Наиболее точные снаряды должны оснащаться средствами привязки к спутниковой системе. В противном случае взрыватели могут не сработать вовремя.

Применение спутниковой навигации серьёзно повышает стоимость выстрела. Например, у немецкой самоходной «дронобойки» Skynex компании Rheinmetall она достигает €4 тыс., что выше цены аппаратов Mavic и DJI. Да и сам комплекс достаточно габаритный.

— Что вы можете сказать об эффективности ружей-антидронов? У российских предприятий есть вполне достойные разработки.

— Эти изделия представляют собой компактные переносные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT). Их мощности хватает, чтобы посадить дрон на дистанции до 1—2 км. Они просты в применении, но их существенными недостатками являются прихотливость и низкая энергоёмкость аккумуляторов.

Антидроновое ружьё, переданное Общероссийским народным фронтом Народной милиции ЛНР.

РИА Новости

© Максим Захаров

Они быстро разряжаются, особенно в мороз. В полевых условиях аккумуляторы так просто не зарядишь, а носить их в боекомплекте тяжеловато. Я не утверждаю, что ружья-антидроны не нужны. В определённых условиях это востребованное средство борьбы с БПЛА для спецназа и, может быть, пехотинцев.

Но необходимо понимать, что у каждого продукта есть свои издержки. Например, в теории одним из самых дешёвых и эффективных способов борьбы с малогабаритными дронами является сетка — как металлическая, так и спортивная, изготовленная из обычного шнура. При столкновении с металлической сеткой беспилотник разрушается, а со спортивной — запутывается, теряет ориентацию и падает. Вспомните кадры старой кинохроники, когда над Москвой растягивали сети между аэростатами.

Как воплотить такой метод в жизнь? Если мы защищаем стационарный объект, то нет особых проблем, чтобы натянуть сетку по периметру и поверх него, создать в отдельных секторах своего рода преграду или даже целый купол. Но если у нас полевая позиция или мы защищаемся на марше, то лучше иметь мобильное средство для стрельбы патроном с такой сеткой.

Но тут придётся решить большое количество нетривиальных задач, чтобы заряд с сеткой мог пролететь достаточно большое расстояние, не сбиться с курса из-за ветра и осадков, а потом ещё раскрыться, то есть выпустить ловушку, в нужный момент. Насколько мне известно, пока никто ещё не создал жизнеспособное изделие такого рода.

— Каковы издержки вашего патрона?

— Структуры, с которыми мы сейчас начинаем взаимодействие, конечно, хотят получить комплекс вооружения, который будет заниматься и разведкой, и обнаружением, и наведением на цель. Их можно понять, но на одной платформе организовать эти процессы будет непросто.

Мобилизованный боец ВС РФ с подавителем дронов DroneFall DF-6-2000 (6-канальное антидроновое ружье) на позиции в южном секторе СВО.

РИА Новости

Малогабаритные дроны плохо определяются средствами радиолокации. Сейчас они зачастую обнаруживаются визуально. Многие аппараты выдаёт характерное жужжание моторов. Если мы хотим фиксировать такие БПЛА на подлёте, то, с нашей точки зрения, перспективнее всего совершенствовать средства пассивной радиолокации, дополняя их звуковой (акустической) разведкой.

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— Не считаете ли вы, что угрозы от малогабаритных дронов преувеличены?

— Это не так. Такие аппараты незаменимы не только в разведывательных целях. Благодаря им производятся корректировка огня, террористические вылазки.

Кроме того, обычные гражданские дроны превратились в носители боеприпасов. На них достаточно легко установить манипуляторы для сброса гранат и мин различного калибра.

Если после выстрела из артиллерийского орудия его местоположение ещё можно отследить, то установить, откуда был запущен ударный БПЛА, практически нереально.

Да, с помощью таких аппаратов войны не выигрываются. Но их разведывательная активность и атаки нервируют войска у линии боевого соприкосновения. Если есть потери, то они вполне могут способствовать снижению боевого духа.

При этом традиционными средствами ПВО бороться с квадрокоптерами и другими мелкими беспилотниками очень дорого. Скажу больше: по экономическим соображениям совершенно неприемлемо применять ракеты ЗРК и ПЗРК. Это как в известной поговорке о стрельбе из пушки по воробьям.

ЗРПК 96К6 Панцирь-С1

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Зенитные ракеты надо беречь для более важных и опасных целей. Российская промышленность работает над снижением их стоимости, но цена такого оружия всё равно будет значительно выше себестоимости небольших дронов.

Конечно, по малоразмерным беспилотникам можно бить и обычным стрелковым оружием. Зачастую так и происходит, но попасть по ним непросто. Для эффективного поражения малоразмерных беспилотников необходима высокая плотность огня. Она может создаваться двуствольным и многоствольным оружием, но большого расхода боеприпасов на маленький дрон, естественно, не избежать.

По этой причине требуются максимально дешёвые и простые средства противодействия коптерам и иным малоразмерным БПЛА.