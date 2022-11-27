«Постоянный процесс»: как опыт СВО способствует совершенствованию отечественного оружия

Владимир Путин заявил о необходимости использовать опыт противодействия западному вооружению для повышения характеристик российской военной продукции. Глава государства призвал «давать дорогу и пускать в серию лучшие образцы военной техники». Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, «специфические качества» натовского вооружения, поставленного ВСУ, учитываются для совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности отечественной техники. По мнению экспертов, опыт изучения западных образцов позволит повысить дальность, точность и помехозащищённость российского оружия.

Президент РФ Владимир Путин призвал использовать опыт противодействия западному оружию, полученный в ходе СВО, для усовершенствования российских образцов. Такое заявление глава государства сделал, выступая на торжественном мероприятии, посвящённом 15-летию «Ростеха».

«Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники, — это очень хороший опыт, который нужно использовать для повышения качества и надёжности, боевых характеристик некоторых образцов нашего оружия, отечественной продукции военного назначения», — сказал Путин.

В связи с этим российский лидер обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия «Ростеха», оборонных предприятий, конструкторских бюро, корпораций и научных центров со специалистами Минобороны.

«И конечно, нужно реализовать, поощрять внутреннюю конкуренцию — нашу внутреннюю, российскую конкуренцию между предприятиями, давать дорогу и пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики», — добавил Путин.

Напомним, 24 ноября президент России провёл совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ, на котором заявил о важности улучшения качественных характеристик продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По оценке Владимира Путина, в целом российское оружие эффективно применяется против ВСУ, которые широко используют западные вооружения. Во время встречи 20 сентября с руководителями предприятий ОПК глава государства отметил, что доволен качеством авиационной техники, высокоточных ракет большой дальности, ракетно-артиллерийским, бронетанковым и другими типами вооружения ВС РФ.

Как подчеркнул российский лидер, отечественная военная техника «эффективно противостоит западным образцам вооружения». В то же время он отметил необходимость изучения изделий зарубежного производства. С точки зрения президента РФ, исследование трофейного оружия позволит улучшить характеристики российского.

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«На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО. Это означает, что мы должны и можем изучать арсеналы, то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности и исходя из получаемого опыта совершенствовать — там, где это нужно, — нашу технику, наше вооружение. Этот процесс естественный, и, конечно, им нужно воспользоваться. Делать это при этом необходимо максимально быстро и эффективно», — сказал Путин.

В августе, выступая на открытии X Московской конференции по международной безопасности, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские специалисты внимательно изучают трофейные образцы западных вооружений. По его словам, результаты данных исследований помогают совершенствовать образцы.

«Особенности и их (западных вооружений. — RT) специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», — сообщил Шойгу.

Опрошенные RT эксперты полагают, что наибольший интерес для российских военнослужащих и специалистов ОПК представляет современная продукция западной военной промышленности: артиллерийские комплексы, БПЛА, средства разведки и наблюдения, разнообразные ракетные системы.

Американская артиллерийская гаубица M777 ВСУ

AFP

© Anatolii Stepanov

«Это касается противотанковых ракетных комплексов и станций контрбатарейной борьбы и других единиц значимых вооружений. Опыт их изучения учитывается в модернизации комплексов вооружений, которые уже есть у РФ, и тех, которые только ещё будут разрабатываться», — сказал в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков.

По мнению эксперта Академии военных наук Владимира Прохватилова, изучение современной военной техники зарубежного производства позволит создавать оружие, которое превзойдёт по характеристикам западные образцы.

«Здесь имеет смысл делать то, что называется обратным инжинирингом. Это совершенно обычная и весьма полезная практика. Обратный инжиниринг — один из самых эффективных способов улучшить качественные параметры собственного вооружения», — отметил в комментарии RT Прохватилов.

«Комплексная модернизация»

Как подчёркивают в Минобороны РФ, в ходе спецоперации российское оружие «подтвердило свои лучшие качества».

Так, 1 октября в интервью «Красной звезде» главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков сообщил, что все стоящие на вооружении образцы военной продукции прошли боевую обкатку в Сирии, а сейчас они «успешно применяются в специальной военной операции, подтверждая при этом заложенные в них высокие тактико-технические характеристики».

В частности, Салюков дал высокие оценки оперативно-тактическому ракетному комплексу (ОТРК) «Искандер-М». С точки зрения военачальника, в своём классе это лучшее оружие в мире. Он напомнил, что ОТРК может применять как баллистические ракеты, так и крылатые с одной пусковой установки, «не оставляя противнику никаких шансов в радиусе до 500 км».

«При этом он («Искандер-М». — RT) крайне мобилен и скрытен. А модернизационный потенциал, заложенный в комплекс и реализуемый нами уже сегодня, позволит ему ещё на долгие годы превосходить иностранные образцы ракетного вооружения и оставаться основным образцом в ракетных формированиях Сухопутных войск», — подчеркнул Салюков.

Также главком Сухопутных войск отметил боевую эффективность противотанковых установок «Хризантема-СП» и «Корнет», реактивных систем залпового огня (РСЗО) семейства «Торнадо», средств ПВО С-300В, «Бук», «Тор», самоходных гаубиц «Мста-С», способных «действовать в режиме «шквал огня».

Как рассказал Салюков, высокими боевыми возможностями обладают российские бронемашины и танки Т-72, Т-80 и Т-90, «большинство из которых уже прошли глубокую комплексную модернизацию».

«Так, все модернизированные танки Т-72Б3 (М), Т-80БВМ и Т-90М оснащены: тепловизионными прицелами с автоматом сопровождения целей, что позволяет применять их ночью и в сложных погодных условиях; современными системами управлениями огнём», — добавил Салюков.

Боевая работа РСЗО «Смерч» в ходе СВО

Минобороны РФ регулярно публикует в соцсетях кадры работы наземной и авиационной техники российской армии в ходе СВО. За последнее время были обнародованы видеозаписи применения ударных вертолётов Ми-35 и Ка-52, самоходок «Мста-С» и «Акация», истребителей Су-35С и Су-30СМ, РСЗО «Смерч» и «Ураган», зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У».

При этом эксперты ожидают скорого увеличения поставок улучшенных образцов строевой техники и новых типов вооружений в немалой степени благодаря работе созданного в октябре Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

В середине ноября в интервью РИА Новости находящийся сейчас в зоне спецоперации экс-гендиректор «Роскосмоса», бывший вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что в ближайшие месяцы передовые подразделения ВС РФ на Украине начнут получать наиболее современное отечественное вооружение.

«Надо здесь на поле боя применять самые современные технологии, так же, как это делает наш противник. Я знаю, что мы долго запрягаем, быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев оборонно-промышленный комплекс поставит и в Вооружённые силы, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу», — сказал Рогозин.

Как полагает Алексей Леонков, прежде всего Вооружённые силы должны получить значительное количество беспилотников, в том числе квадрокоптеров.

По его словам, анализ боевого применения и опыт изучения западных образцов позволит повысить дальность, точностные параметры и помехозащищённость российского оружия.

«Модернизация отечественного вооружения — процесс постоянный. Если обсуждать спецоперацию, то, на мой взгляд, опыт противодействия продукции западного ОПК показал необходимость разработки вооружения, устойчивого к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Хотя вопрос повышения точности и дальности поражения цели тоже остаётся актуальным», — отметил эксперт.

Ударный вертолёт Ка-52 в зоне спецоперации

РИА Новости

© Валентин Капустин

К считает Леонков, продукция отечественного ОПК в целом эффективно выполняет возложенные на неё задачи.

«Практически все образцы вооружений показали себя с хорошей стороны. Достойно продемонстрировала себя авиация и российские средства ПВО — они сбивают большинство целей в отличие от зарубежных ЗРК, которые сейчас получает Украина», — говорит Леонков.

Владимир Прохватилов также высоко оценивает эффективность российского оружия. В то же время, как считает эксперт, опыт СВО подсказывает необходимость создания для российской армии новых средств поражения и разведки.