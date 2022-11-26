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Путин: опыт противодействия западному оружию надо использовать для улучшения оружия России

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Президент России Владимир Путин призвал использовать опыт противодействия западному оружию в ходе специальной военной операции России на Украине с целью повышения качества российской оборонной продукции.

«Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники, — это очень хороший опыт, который нужно использовать для повышения качества и надёжности, боевых характеристик некоторых образцов нашего оружия, отечественной продукции военного назначения», — приводит РИА Новости его слова на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха.

Путин подчеркнул важность тесного сотрудничества «Ростеха» и профильных предприятий в этой связи.

Российский лидер, кроме того, призвал заниматься внутренней конкуренцией между предприятиями, а также пускать в серию только лучшие образцы вооружения.

Путин также потребовал нарастить производство и поставки востребованной военной продукции.

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