Путин: опыт противодействия западному оружию надо использовать для улучшения оружия России
«Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники, — это очень хороший опыт, который нужно использовать для повышения качества и надёжности, боевых характеристик некоторых образцов нашего оружия, отечественной продукции военного назначения», — приводит РИА Новости его слова на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха.
Путин подчеркнул важность тесного сотрудничества «Ростеха» и профильных предприятий в этой связи.
Российский лидер, кроме того, призвал заниматься внутренней конкуренцией между предприятиями, а также пускать в серию только лучшие образцы вооружения.
Путин также потребовал нарастить производство и поставки востребованной военной продукции.