Путин потребовал нарастить производство и поставки востребованной военной продукции

Темпы производства и поставок востребованной в российской армии продукции необходимо увеличить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции. Чётко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания», — приводит РИА Новости его слова на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха.

Путин назвал задачей номер один обеспечение потребностей вооружённых сил.

Ранее российский лидер поставил задачу не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить её характеристики.