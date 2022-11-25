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Путин потребовал нарастить производство и поставки востребованной военной продукции

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RT
Темпы производства и поставок востребованной в российской армии продукции необходимо увеличить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин потребовал нарастить производство и поставки востребованной военной продукции
  • kremlin.ru

«Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции. Чётко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания», — приводит РИА Новости его слова на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха.

Путин назвал задачей номер один обеспечение потребностей вооружённых сил.

Ранее российский лидер поставил задачу не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить её характеристики.

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