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Путин заявил о необходимости улучшить характеристики производимой военной техники

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Президент России Владимир Путин поставил задачу не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить её характеристики.
Путин заявил о необходимости улучшить характеристики производимой военной техники
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он заявил на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России.

«Подчеркну, нам важно не только наращивать объёмы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — сказал Путин.

Ранее Путин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей армии уже требовал непрерывно совершенствовать российское вооружение.

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