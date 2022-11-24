Путин заявил о необходимости улучшить характеристики производимой военной техники

Президент России Владимир Путин поставил задачу не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить её характеристики.

Об этом он заявил на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России.

«Подчеркну, нам важно не только наращивать объёмы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — сказал Путин.

Ранее Путин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей армии уже требовал непрерывно совершенствовать российское вооружение.