Путин заявил о необходимости улучшить характеристики производимой военной техники
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Об этом он заявил на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России.
«Подчеркну, нам важно не только наращивать объёмы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — сказал Путин.
Ранее Путин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей армии уже требовал непрерывно совершенствовать российское вооружение.