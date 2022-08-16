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Шойгу рассказал об изучении российскими специалистами западного оружия

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Министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил, что российские специалисты изучают трофейное западное оружие.
Шойгу рассказал об изучении российскими специалистами западного оружия
  • РИА Новости

«Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее «Уралвагонзавод», входящий в «Ростех», поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные на Украину самоходные артиллерийские установки CAESAR, попавшие в распоряжение корпорации.

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