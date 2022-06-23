Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за «поставленные» самоходки CAESAR

Уралвагонзавод, входящий в «Ростех», поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные на Украину самоходные артиллерийские установки CAESAR, попавшие в распоряжение корпорации.

О том, что французские самоходки были захвачены ВС России и отправлены на Уралвагонзавод для «обратного инжиниринга», ранее сообщил в соцсетях французский политик Режис де Кастельно.

Уралвагонзавод попросил его «передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ».

«Техника, конечно, так себе... Не то что наша «МСТА-С»! Но тем не менее в хозяйстве пригодится», — говорится в аккаунте завода в Telegram.

На заводе выразили готовность разобрать и другие экземпляры.

В апреле стало известно о планах Франции направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR. Макрон тогда заявлял, что стремится вооружать Украину, «не пересекая красную линию», для того «чтобы не оказаться стороной конфликта». В июне президент Франции принял решение поставить украинской армии ещё шесть установок CAESAR.

В ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибром 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, действия ЕС дошли до того, что европейское оружие сегодня убивает мирных граждан в Донбассе.