«Использовать Киев по своему усмотрению»: как в НАТО спекулируют на теме возможного членства Украины в альянсе

Двери в НАТО для Украины по-прежнему остаются открытыми, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, в этом можно убедиться, наблюдая расширение блока за счёт новых стран. Он также подчеркнул, что НАТО намерено продолжать оказание военной поддержки Киеву. В частности, Столтенберг отметил, что ряд государств — членов альянса нарастили производство боеприпасов советского образца для Украины. В ответ на это в Москве назвали альянс соучастником преступлений киевского режима. Эксперты отмечают, что Запад, суля Украине членство в НАТО, пытается сохранить её в зоне своего влияния, так как Киев должен продолжать играть отведённую ему роль форпоста в противостоянии с Россией.

Двери в Североатлантический альянс остаются открытыми для Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в преддверии заседания глав МИД стран блока, который пройдёт в Бухаресте 29—30 ноября.

«Дверь в НАТО открыта. И мы это продемонстрировали не только словами, но и делами. За последние годы мы приветствовали Северную Македонию и Черногорию в качестве новых членов альянса. А в этом году приняли решение пригласить Финляндию и Швецию... Показывая, что дверь в НАТО открыта, и демонстрируя, что у России нет права вето в вопросе о расширении НАТО... Это также и сигнал Украине», — сказал он.

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Генсек НАТО также анонсировал участие представителей Киева в грядущей министерской встрече в Румынии. По его словам, они должны будут присутствовать там для обсуждения дальнейших мер по поддержке Украины и укрепления её обороноспособности. Таким образом, альянс намерен и далее оказывать военную помощь Киеву, которая, по мнению Столтенберга, может поспособствовать переходу сторон к переговорам о мире.

«То, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя. Поэтому лучший способ повысить шансы на мирное разрешение (конфликта. — RT) — поддержать Украину. Поэтому НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул Столтенберг.

Помимо этого, он пообещал в долгосрочной перспективе содействовать Украине в переходе от советского военного оснащения на стандарты НАТО. При этом сейчас страны альянса оказывают помощь Киеву в том числе посредством увеличения производства боеприпасов советских образцов, отметил генсек.

«Нам удалось увеличить... производство техники и боеприпасов советской эпохи, что чрезвычайно актуально и необходимо, так как у Украины по-прежнему много артиллерии советской эпохи и им нужны боеприпасы и запасные компоненты. И у некоторых наших членов в восточной части альянса имеются соответствующие производственные объекты, и они нарастили производство», — рассказал глава НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

© Olivier Matthys

Курс на вовлечение

Между тем в России неоднократно отмечали, что дальнейшая накачка Украины оружием способствует лишь усугублению и затягиванию конфликта. К тому же своими поставками Запад всё больше втягивается в происходящее в качестве непосредственного участника конфликта.

«НАТО — соучастник преступлений киевского режима», — написала 25 ноября в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Столтенберга о расширении производства боеприпасов в Восточной Европе для Украины.

Днём ранее Захарова в ходе брифинга заявила, что появляется всё больше фактов, которые подтверждают, что России на Украине противостоит в первую очередь НАТО.

«Всё большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и ВСУ», — сказала дипломат.

Пагубный эффект от дальнейших поставок западных вооружений Киеву отметил и постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации 23 ноября. Он отметил, что от предоставляемого оружия гибнут уже и украинские граждане, так как ВСУ размещают его непосредственно в населённых пунктах.

«Например, сегодня украинские пользователи выложили в интернет фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Вышгороде (Киевская область). И оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву», — рассказал российский постпред.

Небензя также напомнил, что накачка Украины западными вооружениями стала одной из причин, по которой Россия наносит удары по инфраструктурным объектам.

Флаги стран — членов НАТО

AP

© Olivier Matthys

Притязания на членство

Стоит отметить, что в Киеве старательно подчёркивают активное участие НАТО в делах Украины. Так, о фактическом «присоединении» страны к альянсу в своём Twitter 12 октября сообщил глава Минобороны республики Алексей Резников.

«Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Уверен, наша победа и успешные реформы откроют для страны новые горизонты», — написал он после встречи с Йенсом Столтенбергом.

В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью журналу Newsweek 15 октября и вовсе заявила, что на Украине фактически идёт противостояние сил России и НАТО.

«Этот конфликт даёт Российской Федерации, российской армии ценный опыт боевых действий, по сути, с силами НАТО, которые уже были обучены в соответствии со стандартами НАТО, имеют натовские структуры управления и оснащены новейшим оборудованием НАТО», — сказала политик.

Президент страны Владимир Зеленский не устаёт напоминать западным партнёрам о необходимости скорейшего принятия Украины в ряды блока. С очередным требованием такого толка он выступил на ежегодной сессии парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде 21 ноября.

«Сейчас, когда мы защищаем наши с вами ценности не просто на площадях и улицах, а на поле боя... очевидно, насколько несправедливым и противоестественным было отчуждение Украины от Европы... Все вы видите, какой весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества вносит Украина... Благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО», — заявил он.

Ведь, по словам Зеленского, именно благодаря Украине между собой сплотились как страны Евросоюза, так и государства — члены альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

© Andrea Comas

«Киев на верёвочке»

Эксперты связывают очередные посулы руководства НАТО в адрес Украины с намерением альянса удержать страну в орбите своего влияния, чтобы и далее использовать её в качестве инструмента против России. При этом брать на себя ответственность за страну, которая находится в состоянии вооружённого конфликта и чьё руководство не гнушается провокаций, в блоке тоже не хотят, в связи с чем там изобретают разные уловки, считает член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

«НАТО во главе с США использует Украину в своей игре против России, отводя ей роль постоянного раздражителя, призванного изматывать противника. И вся военная помощь Запада направляется не для защиты Украины, а против России, чтобы конфликт не затухал. Для этого и придумываются разные уловки и формулировки. Благодаря им Запад может держать Киев на верёвочке: не слишком приближая его к себе, но и не отпуская», — пояснил Кошкин.

В то же время, как предположил в беседе с RT политолог Александр Асафов, в целом Йенс Столтенберг не сильно лукавит, обещая Украине возможное членство в альянсе.

«Ведь и он сам, и остальные члены блока неоднократно предупреждали, что путь Украины в НАТО займёт очень долгое время. И сегодня, повторяя тезис об открытых дверях, Столтенберг вполне может подразумевать перспективу в лет 50. Тем более что нынешний устав альянса просто не допускает ускоренного присоединения к блоку. В частности, речь идёт о принципе единодушия, соблюдать который необходимо для дальнейшего расширения НАТО», — рассказал аналитик.

По его словам, пока этот принцип не будет упразднён или каким-либо образом трансформирован, Украине «не на что надеяться».

«Мы видим, как НАТО сейчас набивает шишки на процессе включения «благополучных» Швеции и Финляндии. Украинский случай с ними даже рядом не стоит. Поэтому пока правила по включению новых членов не будут изменены, присоединение Украины к НАТО в любом виде является делом будущего из параллельной реальности», — полагает Асафов.

К тому же Украина интересна блоку вовсе не как полноценный участник альянса, а как его форпост и авангард, выставленный против России, уверен политолог.