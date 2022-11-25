Высокоточным оружием: в Минобороны России сообщили об уничтожении до 200 польских наёмников под Харьковом

Вооружённые силы России нанесли удары по пунктам дислокации польских наёмников в Харьковской области, уничтожены до 200 боевиков. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что на территории ДНР уничтожены более 100 наёмников «Иностранного легиона». На Купянском направлении российские военные отразили две атаки ВСУ. Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника и перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Удары по пунктам дислокации иностранных наёмников

ВКС России нанесли удары высокоточным оружием по трём пунктам временной дислокации польских наёмников в Харьковской области, в результате уничтожены до 200 боевиков. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Кроме того, в районах населённых пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожены ещё более 100 наёмников так называемого «иностранного легиона», — подчеркнул представитель Минобороны России.

Противник потерял один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей, добавили в МО РФ.

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Обстановка на направлениях СВО

Вооружённые Силы РФ на Купянском направлении отразили две атаки ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики.

«Огнём артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции», — отметил Конашенков.

Противник потерял до 30 военнослужащих, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении российские войска нанесли огневое поражение ротной тактической группе ВСУ, сосредоточенной для наступления в районе одного из населённых пунктов в ЛНР.

Также ВС РФ огнём артиллерии и ударами армейской авиации сорвали ещё одну атаку противника в направлении населённого пункта Червонопоповка в ЛНР.

«Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

На Донецком направлении Вооружённые Силы РФ отразили контратаку ротной тактической группы ВСУ. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты.

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались контратаковать позиции российских подразделений, однако противник был рассеян и отброшен на исходные позиции, добавили в Минобороны РФ. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа.

Перехваченные снаряды систем HIMARS и «Ольха»



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.

В одном из населённых пунктов ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В Запорожской области ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника, а также перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолёта, 177 вертолётов, 2562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7352 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщили в Минобороны.

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Работа Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях

Как заявили в пресс-службе Росгвардии, за неделю спецподразделения ведомства установили 14 подозреваемых в пособничестве ВСУ. Это произошло в ходе адресных и разведывательно-поисковых мероприятий в Херсонской и Запорожской областях.

Наряду с этим из незаконного оборота изъято более 30 единиц огнестрельного оружия, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», противотанковая управляемая ракета, гранатомёты, и выстрелы к ним.

Помимо прочего, найдены гранаты различного типа, более 11 тыс. патронов различного калибра, около 5 кг взрывчатых веществ, а также элементы для изготовления самодельных взрывных устройств.

В ведомстве также заявили, что артиллерийские подразделения Росгвардии нанесли огневое поражение по 71 району скопления живой силы, 43 наблюдательным пунктам, семи позициям артиллерии ВСУ, а также двум стоянкам лодок, которые противник намеревался использовать для переброски десанта на левый берег Днепра.