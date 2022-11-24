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«Цель достигнута»: в Минобороны заявили, что массированный удар ВС РФ нарушил переброску резервов ВСУ

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Сергей Гусаров
ВС РФ 23 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, заявили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, в результате удара нарушена переброска резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. Вместе с тем в МО РФ подчеркнули, что ни одного удара по целям в Киеве не наносилось, а все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО.
«Цель достигнута»: в Минобороны заявили, что массированный удар ВС РФ нарушил переброску резервов ВСУ
  • © Минобороны России

В Минобороны РФ заявили, что в результате проведённого российскими Вооружёнными силами 23 ноября массированного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики была нарушена переброска резервов украинских войск. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — сказал Конашенков. 

Вместе с тем он высказался о сообщениях украинской стороны, в которых утверждалось о повреждениях, якобы нанесённых городским объектам в Киеве. Как подчеркнул Конашенков, ни одного удара по целям в черте украинской столицы не наносилось.

«Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны, размещённых в жилых кварталах украинской столицы», — сказал он.

Обстановка на направлениях СВО

На Купянском направлении в районе одного из населённых пунктов Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск. По данным Минобороны РФ, уничтожены до 60 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

В свою очередь, на Красно-Лиманском направлении пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате уничтожены более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, миномётный расчёт и три автомобиля.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать. Наряду с этим в результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении одного из населённых пунктов Запорожской области.

В общей сложности за сутки на данном направлении противник потерял более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

  • Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 152 районах.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена установка реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ на огневой позиции в Харьковской области. В Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Ещё две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 уничтожены на территории Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре беспилотника.

Следственный комитет — о привлечении ВСУ наёмников

По данным Следственного комитета России, сотрудники посольств Украины за рубежом помогают вести отбор наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Об этом говорится в материалах СК РФ по итогам оперативного совещания, которое провёл глава СК Александр Бастрыкин в Геническе Херсонской области.

«Установлено, что в процесс отбора наёмников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом. Также к этой работе привлечены различные иностранные государственные органы и общественные организации», — отметили в СК РФ.

По данным СК, в результате проведённой ведомством работы зафиксировано участие в украинском конфликте около тысячи наёмников из 54 стран мира. Отмечается, что наиболее активными поставщиками Украине живой силы являются Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва.

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