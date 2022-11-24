Следственный комитет: отбор наёмников для ВСУ помогают вести сотрудники посольств Украины
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«Зафиксировано участие около тысячи наёмников из 54 стран мира. Наиболее активные страны в этой части: Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва», — сообщил Следственный комитет.
Следственный комитет России ранее сообщил, что в рамках расследования уголовных дел проверит информацию о том, что в военных действиях на стороне Киева участвуют наёмники из стран НАТО.
По имеющейся информации, в Донбассе под видом ЧВК, которых насчитывается около десяти, находятся регулярные силы стран Североатлантического альянса.