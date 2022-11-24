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Следственный комитет: отбор наёмников для ВСУ помогают вести сотрудники посольств Украины

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Следственный комитет России установил, что сотрудники украинских посольств за рубежом вовлечены в процесс отбора иностранных наёмников, которые ведут боевые действия на Украине. Также к их отбору привлечены иностранные государственные органы и общественные организации.
Следственный комитет: отбор наёмников для ВСУ помогают вести сотрудники посольств Украины
  • AP
  • © LIBKOS

«Зафиксировано участие около тысячи наёмников из 54 стран мира. Наиболее активные страны в этой части: Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва», — сообщил Следственный комитет.

Следственный комитет России ранее сообщил, что в рамках расследования уголовных дел проверит информацию о том, что в военных действиях на стороне Киева участвуют наёмники из стран НАТО.

По имеющейся информации, в Донбассе под видом ЧВК, которых насчитывается около десяти, находятся регулярные силы стран Североатлантического альянса.

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