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СК проверит информацию об участии наёмников из стран НАТО в боевых действиях на Украине

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Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел проверит информацию о том, что в военных действиях на стороне Киева участвуют наёмники из стран НАТО. По имеющейся информации, в Донбассе под видом ЧВК, которых насчитывается около десяти, находятся регулярные силы стран Североатлантического альянса.
СК проверит информацию об участии наёмников из стран НАТО в боевых действиях на Украине
  • РИА Новости

«По информации Народной милиции ЛНР, в Донбассе под видом частных военных компаний, которых насчитывается порядка десяти, находятся регулярные силы стран НАТО», — говорится в сообщении СК.

Ведомство напомнило, что на Украине ещё до начала СВО действовал так называемый иностранный легион, в ряды которого вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

Эта информация будет проверена в рамках уголовных дел о преступлениях киевского режима, подчёркивается в заявлении.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что до десяти иностранных ЧВК воюют на стороне ВСУ.

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