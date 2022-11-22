СК проверит информацию об участии наёмников из стран НАТО в боевых действиях на Украине
- РИА Новости
«По информации Народной милиции ЛНР, в Донбассе под видом частных военных компаний, которых насчитывается порядка десяти, находятся регулярные силы стран НАТО», — говорится в сообщении СК.
Ведомство напомнило, что на Украине ещё до начала СВО действовал так называемый иностранный легион, в ряды которого вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.
Эта информация будет проверена в рамках уголовных дел о преступлениях киевского режима, подчёркивается в заявлении.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что до десяти иностранных ЧВК воюют на стороне ВСУ.