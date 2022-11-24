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ВС России сорвали попытки боевиков ВСУ атаковать на Купянском направлении

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В Минобороны России заявили, что российские войска сорвали попытки боевиков ВСУ атаковать на Купянском направлении.
ВС России сорвали попытки боевиков ВСУ атаковать на Купянском направлении
  • РИА Новости

«На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в районе населённого пункта Берестовое Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что российскими военными были уничтожены до 60 украинских боевиков, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

Ранее сообщалось, что армия России 23 ноября нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.

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