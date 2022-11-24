Армия России нанесла удары по пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Казацкое Херсонской области», — говорится в сводке.
Также поражены 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила противника и военная техника в 152 районах.
Кроме того, российские войска упреждающим огнём сорвали попытки ВСУ атаковать на Купянском направлении.