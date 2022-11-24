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Армия России нанесла удары по пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях

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Армия России нанесла удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией по пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.
Армия России нанесла удары по пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Казацкое Херсонской области», — говорится в сводке.

Также поражены 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила противника и военная техника в 152 районах.

Кроме того, российские войска упреждающим огнём сорвали попытки ВСУ атаковать на Купянском направлении.

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