Армия России нанесла удары по пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях

Армия России нанесла удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией по пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Казацкое Херсонской области», — говорится в сводке.

Также поражены 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила противника и военная техника в 152 районах.

Кроме того, российские войска упреждающим огнём сорвали попытки ВСУ атаковать на Купянском направлении.