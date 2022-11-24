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Захарова: всё больше фактов говорит о противостоянии России и НАТО на Украине

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Появляется всё больше фактов, которые подтверждают, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО: военные специалисты альянса воюют в составе ЧВК и ВСУ. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга.

«Появляется всё больше фактов, которые указывают на то, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО. Всё большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и Вооружённых сил Украины», — сказала она.

По данным из различных источников, с февраля текущего года Соединённые Штаты Америки поставили Киеву вооружений, в том числе тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня, на $21,5 млрд, а Евросоюз — на €8 млрд, напомнила дипломат.

Следственный комитет России ранее сообщил, что в рамках расследования уголовных дел проверит информацию о том, что в военных действиях на стороне Киева участвуют наёмники из стран НАТО.

По имеющейся информации, в Донбассе под видом ЧВК, которых насчитывается около десяти, находятся регулярные силы стран Североатлантического альянса.

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