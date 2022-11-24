«Пока Киев не займёт реалистичную позицию»: Небензя назвал удары по инфраструктуре ответом на накачку Украины оружием

Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Западом оружия Киеву и в качестве реакции на безрассудные призывы к военной победе над РФ. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, подрыв боеспособности украинской армии является одной из задач специальной военной операции, которая будет реализовываться до тех пор, пока Киев не займёт реалистичную позицию, позволяющую урегулировать ситуацию в рамках переговоров.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удары по инфраструктуре Украины наносятся в ответ на поставки Киеву западного оружия. Об этом он высказался в ходе заседания Совбеза ООН.

«Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией», — сказал Небензя.

Как отметил дипломат, одной из целей специальной военной операции на Украине является подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России.

По словам Небензи, эта задача по-прежнему будет реализовываться военными методами до тех пор, пока Киев «не займёт реалистичную позицию», которая позволила бы в рамках переговоров урегулировать те вопросы, которые вынудили Россию начать спецоперацию.

«Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, — это никак не «готовность к миру», а лишь язык безрассудных угроз и ультиматумов», — отметил Небензя.

При этом дипломат подчеркнул, что подобная позиция Киева находит поощрение у западных кураторов, поскольку они заинтересованы в войне «до последнего украинца». По мнению Небензи, сложившаяся ситуация позволяет западному военно-промышленному комплексу получать колоссальные прибыли, а также испытывать вооружения НАТО.

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«Таким образом, западные страны пытаются утвердить свою геополитическую гегемонию чужими руками и жизнями простых украинцев», — сказал постпред России при ООН.

Говоря о повреждениях жилых домов на Украине и гибели мирного населения, Небензя отметил, что это происходит по вине украинской ПВО. Как отметил дипломат, соответствующие оружейные системы Украина размещает не на окраинах городов, а в самом их центре.

«В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — уточнил он.

Эффект от обстрелов инфраструктуры

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что поражение украинской энергосистемы в результате массированных обстрелов 23 ноября негативно отразилось на поставках для нужд ВСУ вооружения, боеприпасов и материальных средств на линию боевого соприкосновения.

«Прежде всего нарушены регулярные перевозки. Из-за несвоевременной и длительной заправки транспортных средств, неработающих светофоров в крупных городах замедлили продвижение военных колонн», — написал Марочко в Telegram.

По его словам, также нарушена координация ввиду частичного отсутствия связи.

В то же время он заявил, что ВСУ намерены возобновить полномасштабные наступления на Сватово и Кременную в течение ближайших пяти-семи дней.

«Это время нужно для восполнения потерь в штурмовых подразделениях, формирования ударных групп и проведения боевого слаживания», — заявил Марочко.

Кроме того, по словам представителя Народной милиции, за это время установится стабильно минусовая температура, которая поспособствует продвижению колёсной и гусеничной техники.

Мобилизация на Украине

РИА Новости сообщает со ссылкой на источники в силовых структурах, что мобилизация на Украине идёт поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы. По данным агентства, это происходит в соответствии с распоряжением президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщается, что речь идёт о мобилизации в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. В то же время, сообщает источник РИА Новости, в западных областях Украины мобилизация практически не ведётся.

По данным собеседника агентства, такой политикой Киев пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов юга и востока Украины.