«Пока Киев не займёт реалистичную позицию»: Небензя назвал удары по инфраструктуре ответом на накачку Украины оружием
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удары по инфраструктуре Украины наносятся в ответ на поставки Киеву западного оружия. Об этом он высказался в ходе заседания Совбеза ООН.
«Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией», — сказал Небензя.
Как отметил дипломат, одной из целей специальной военной операции на Украине является подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России.
По словам Небензи, эта задача по-прежнему будет реализовываться военными методами до тех пор, пока Киев «не займёт реалистичную позицию», которая позволила бы в рамках переговоров урегулировать те вопросы, которые вынудили Россию начать спецоперацию.
«Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, — это никак не «готовность к миру», а лишь язык безрассудных угроз и ультиматумов», — отметил Небензя.
При этом дипломат подчеркнул, что подобная позиция Киева находит поощрение у западных кураторов, поскольку они заинтересованы в войне «до последнего украинца». По мнению Небензи, сложившаяся ситуация позволяет западному военно-промышленному комплексу получать колоссальные прибыли, а также испытывать вооружения НАТО.Также на russian.rt.com В «Укрэнерго» сообщили, что по всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии
«Таким образом, западные страны пытаются утвердить свою геополитическую гегемонию чужими руками и жизнями простых украинцев», — сказал постпред России при ООН.
Говоря о повреждениях жилых домов на Украине и гибели мирного населения, Небензя отметил, что это происходит по вине украинской ПВО. Как отметил дипломат, соответствующие оружейные системы Украина размещает не на окраинах городов, а в самом их центре.
«В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — уточнил он.
Эффект от обстрелов инфраструктуры
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что поражение украинской энергосистемы в результате массированных обстрелов 23 ноября негативно отразилось на поставках для нужд ВСУ вооружения, боеприпасов и материальных средств на линию боевого соприкосновения.
«Прежде всего нарушены регулярные перевозки. Из-за несвоевременной и длительной заправки транспортных средств, неработающих светофоров в крупных городах замедлили продвижение военных колонн», — написал Марочко в Telegram.
По его словам, также нарушена координация ввиду частичного отсутствия связи.
В то же время он заявил, что ВСУ намерены возобновить полномасштабные наступления на Сватово и Кременную в течение ближайших пяти-семи дней.
«Это время нужно для восполнения потерь в штурмовых подразделениях, формирования ударных групп и проведения боевого слаживания», — заявил Марочко.
Кроме того, по словам представителя Народной милиции, за это время установится стабильно минусовая температура, которая поспособствует продвижению колёсной и гусеничной техники.
Мобилизация на Украине
РИА Новости сообщает со ссылкой на источники в силовых структурах, что мобилизация на Украине идёт поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы. По данным агентства, это происходит в соответствии с распоряжением президента Украины Владимира Зеленского.
Сообщается, что речь идёт о мобилизации в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. В то же время, сообщает источник РИА Новости, в западных областях Украины мобилизация практически не ведётся.
По данным собеседника агентства, такой политикой Киев пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов юга и востока Украины.