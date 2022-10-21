При правительстве РФ: Путин подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей спецоперации

Владимир Путин подписал указ о формировании при правительстве РФ координационного совета, который займётся вопросами обеспечения потребностей российских военных в ходе проведения специальной военной операции. Главой нового органа назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Из указа следует, что все решения совета по вопросам, находящимся в его компетенции, обязательны для исполнения.

Президент Владимир Путин подписал указ о формировании координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, а также других войск и воинских формирований в ходе проведения спецоперации на Украине. Документ опубликован на едином портале правовой информации.

Отмечается, что этот орган создаётся для усиления координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти. Председателем совета назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его заместителями стали вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко и вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В состав совета также вошли глава ФСБ Александр Бортников, зампред правительства Татьяна Голикова, руководитель ФНС Даниил Егоров, директор Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, начальник Главного управления специальных программ Александр Линец, директор СВР Сергей Нарышкин, вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, министр обороны Сергей Шойгу. В работе совета также будет принимать участие мэр Москвы Сергей Собянин.

В положении о координационном совете уточняется, что вопросы обеспечения войск касаются в том числе поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, а также обеспечения логистики.

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В число основных задач совета войдут принятие решений по координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, решение вопросов обеспечения войск оружием, техникой и различными ресурсами, определение целевого задания по обеспечению потребностей войск, формирование соответствующего плана, определение объёмов и направлений расходования бюджетных средств и контроль за процессом.

«Ключевые направления выполнения целевого задания включают в себя в том числе поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарное обслуживание, проведение ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечение логистики», — говорится в документе.

Кроме того, координационный совет будет решать вопросы, связанные с формированием цен на товары и услуги, необходимые для обеспечения потребностей войск, осуществлять подготовку предложений по определению подрядчиков и исполнителей этих услуг, контролировать поставки таких товаров и услуг.

Новый орган должен оказывать содействие в обеспечении создания объектов военной инфраструктуры и выполнять задачи по координации процесса цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в части создания баз данных мобилизационных ресурсов.

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Совет имеет право запрашивать необходимые материалы, приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти, местного самоуправления и представителей организаций, давать им поручения и рекомендации, создавать рабочие группы по отдельным вопросам, а также подготавливать и вносить на рассмотрение президента предложения по вопросам, требующим его решения.

Заседания координационного совета будут проводиться по мере необходимости, доклады о его работе будут еженедельно предоставляться президенту. В указе отмечается, что решения совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для исполнения.

Обеспечить всем необходимым

О необходимости формирования координационного совета для обеспечения потребностей военных на этой неделе заявил Владимир Путин. В ходе заседания Совбеза РФ 19 октября он отметил, что решением задач обеспечения спецоперации занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления.

В этой связи он поручил правительству подготовить указ о формировании совета, в который войдут глава правительства, вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока кабмина, администрации президента и Госсовета, что позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны.

Президент подчеркнул, что российские военные, «какие бы задачи они ни выполняли», должны быть обеспечены всем необходимым.

«Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы — а они есть — на современном и достойном нашей страны уровне», — сказал президент.

«Мы будем работать напряжённо, стабильно, ритмично. Но дополнительная координация и концентрация усилий на наиболее важных, приоритетных направлениях востребованы, это необходимо. Мы это сделаем», — добавил Путин.