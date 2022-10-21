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Путин подписал указ о создании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России

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RT
Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей Вооружённых сил России.
Путин подписал указ о создании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России
  • РИА Новости

Документ размещён на портале правовой информации.

Согласно его содержанию, глава государства поручил создать при правительстве Координационный совет по обеспечению потребностей Вооружённых сил России, других войск, воинских формирований и органов.

Совет создаётся для усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти российских регионов в ходе проведения специальной военной операции.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что проект указа о координационном совете правительства по поддержке СВО уже подготовлен.

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