Мишустин: проект указа о координационном совете кабмина по поддержке СВО уже подготовлен

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что проект указа о координационном совете кабмина по поддержке СВО уже подготовлен.

«Президент поручил правительству создать под моим председательством координационный совет. Соответствующий проект указа подготовлен и передан главе государства», — цитирует его ТАСС. Цель новой структуры — оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности.