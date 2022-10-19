С 20 октября: Путин подписал указ о введении военного положения в новых субъектах РФ

С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он также поручил правительству в трёхдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на этих территориях. В этих четырёх субъектах РФ вводится территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы. Кроме того, средний уровень реагирования вводится в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение. Это следует из президентского указа, опубликованного на сайте Кремля. В документе, в частности, говорится, что правительство РФ на основе рекомендаций от силовых ведомств должно в трёхдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на этих территориях.

В ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине также вводится территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы теробороны).

«Напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная дума», — сообщил Владимир Путин в ходе совещания Совбеза РФ.

Позднее президентский указ поступил в Совфед. Сенаторы утвердили документ единогласным решением.

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В рамках введения особого правового режима на указанных территориях усиливается надзор за соблюдением порядка, охрана военных и государственных объектов, граждан могут привлечь к труду для обеспечения нужд обороны, восстановления повреждённых или разрушенных объектов.

Может быть введён комендантский час и особый режим работы социальных объектов и инфраструктуры. Возможно изъятие имущества граждан и предприятий, необходимое для обеспечения обороны и безопасности с последующим возмещением государством стоимости этого имущества. Ещё один запрет касается ограничения на перемещения на личном транспорте, досмотр машин.

Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в целях безопасности могут временно переселить в другие районы. Также на этих территориях могут изолировать граждан государств, представляющих угрозу безопасности РФ.

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В Кремле также подчеркнули, что закрытия границ из-за военного положения в регионах не планируется.

«Нет. Не планируется», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

Средний уровень реагирования

В рамках другого президентского указа в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе вводится средний уровень реагирования.

На этих территориях может быть усилена охрана общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охрана военных, важных гособъектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, введён особый режим работы объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, особый режим въезда и выезда, ограничено передвижение. При этом жителей могут временно переселить в безопасные районы с обязательным предоставлением жилья.

Помимо этого, в других регионах Центрального и Южного федерального округов вводится режим повышенной готовности. Власти в этих регионах могут проводить мероприятия по территориальной обороне, по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также имеют полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Добавим, что во всех остальных регионах РФ вводится «уровень базовой готовности».

Владимир Путин также отметил, что главы субъектов РФ получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности.

«Очевидно, что ситуация, положение дел в разных регионах разное, и объём предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решать главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте Федерации. Поэтому в указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски», — заявил глава государства.

Обеспечение оборонительных потребностей

Президент также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны, а правительству — подготовить проект указа о создании координационного совета для обеспечения потребностей при спецоперации.

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В ходе своего выступления в Совбезе РФ глава государства обратил внимание на то, что поступающие на военную службу граждане «должны быть обеспечены всем необходимым». Речь идёт об оборудовании казарм и мест дислокации, создании бытовых условий, получении экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания.

«У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы — а они есть — на современном и достойном нашей страны уровне», — заметил Владимир Путин.

Также он сообщил об имеющихся проблемах с выплатами денежных средств военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации.

«Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, особо подчеркну — включая период подготовки и обучения личного состава», — пояснил президент.