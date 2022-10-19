Владимир Путин подписал указ о введении военнного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

В среду, 19 октября, Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание Совета безопасности России. На нём были затронуты вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности РФ в миграционной сфере, а также регулирование миграционных процессов в интересах общественно-политической стабильности в стране. С докладом выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. RT вёл прямую трансляцию.