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Путин подписал указ о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР

Путин объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР

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Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.
Путин объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах Российской Федерации», — сказал он.

По его словам, указ будет незамедлительно отправлен в Совет Федерации.

Ранее командующий объединённой группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин рассказал о ходе проведения специальной военной операции. По его словам, обстановку в зоне проведения СВО можно охарактеризовать как напряжённую.

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