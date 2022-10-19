Путин объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
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«В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах Российской Федерации», — сказал он.
По его словам, указ будет незамедлительно отправлен в Совет Федерации.
Ранее командующий объединённой группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин рассказал о ходе проведения специальной военной операции. По его словам, обстановку в зоне проведения СВО можно охарактеризовать как напряжённую.