Депутат Шхагошев: военное положение в новых регионах России вводится своевременно
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По его словам, военное положение «вводится своевременно».
«Оно будет сильно помогать военным планам, которые сейчас осуществляются под руководством командующего объединённой группировкой войск генерала армии Сергея Суровикина по выстраиванию чёткой оборонительной линии с последующим планом выработки на контрнаступление и движение в сторону сил сосредоточения ВСУ», — заключил собеседник RT.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.
Отмечается, что оно будет введено с 20 октября.