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Депутат Шхагошев: военное положение в новых регионах России вводится своевременно

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT введение военного положения в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.
Депутат Шхагошев: военное положение в новых регионах России вводится своевременно
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

По его словам, военное положение «вводится своевременно».

«Оно будет сильно помогать военным планам, которые сейчас осуществляются под руководством командующего объединённой группировкой войск генерала армии Сергея Суровикина по выстраиванию чёткой оборонительной линии с последующим планом выработки на контрнаступление и движение в сторону сил сосредоточения ВСУ», — заключил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.

Отмечается, что оно будет введено с 20 октября.

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