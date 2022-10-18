«Мы будем вас информировать»: в Кремле заявили, что указа о завершении частичной мобилизации по всей стране пока нет

На данный момент нет указа президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, ряд регионов уже справился с мобилизационным заданием. Как следует из президентского указа, число мобилизованных в России не может превышать 300 тыс., добавил представитель Кремля. 17 октября в Москве и Подмосковье заявили о выполнении задач частичной мобилизации.

К настоящему моменту президент РФ Владимир Путин не подписывал указ о завершении частичной мобилизации в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока таких решений не было, — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о планах объявить о завершении частичной мобилизации по всей России. — Вы знаете, что Министерством обороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Таким образом, сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа, то на настоящий момент его нет, мы будем вас информировать», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также ответил на вопрос, может ли Минобороны без подписания президентом другого указа направить в регионы дополнительные задания по мобилизации: «Не может идти речь о превышении общего количества, как сформулировано в указе, до 300 тыс. человек».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объёме. По его словам, повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие. Позднее завершение мобилизационных мероприятий подтвердил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе 17 октября.

«Сейчас нужно продолжать помогать тем, кто на передовой. Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше. Другая важная задача — поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда на связи. Никого не оставим без внимания», — говорилось в его заявлении.

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«Ничего дополнительного не планируется»

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Как отмечали в Минобороны РФ, призыв затронет россиян, находящихся в запасе, — тех, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий боевой опыт.

4 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что обучение мобилизованных осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах, а направляться в районы боевых действий они должны после подготовки и боевого слаживания. 11 октября глава Минобороны РФ проверил ход подготовки прибывших на службу граждан на полигонах Западного военного округа.

14 октября Владимир Путин сообщил, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации должны будут завершиться в течение двух недель. По его словам, в ряды ВС призваны 222 тыс. человек из планируемых 300 тыс.

«Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», — сказал президент.

Путин: в течение примерно двух недель частичная мобилизация будет завершена

При этом с 21 сентября был проведён ряд законодательных изменений, касающихся мобилизованных.

Так, глава государства подписал закон, согласно которому мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей предоставляется право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

В другом законе речь идёт о трудовых правах мобилизованных. Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия договора.

При этом правительство России утвердило план первоочередных мер в экономике в условиях частичной мобилизации. Эти меры направлены на поддержку бизнеса и позволят обеспечить стабильную работу экономики РФ. Позднее кабмин изменил требования для фирм, сотрудники которых призваны при частичной мобилизации.

При этом Минфин России направил кабмину проект постановления о мерах поддержки мобилизованных. В нём, в частности, говорится об отсрочке и рассрочке по уплате отдельных обязательных платежей, о продлении сроков представления в налоговые органы деклараций и отчётных документов, а также о приостановке сроков проведения ряда мероприятий налогового контроля.