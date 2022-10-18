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Правительство утвердило отсрочку по некоторым арендным платежам для мобилизованных бизнесменов

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Российское правительство утвердило отсрочку по некоторым арендным платежам для мобилизованных бизнесменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство утвердило отсрочку по некоторым арендным платежам для мобилизованных бизнесменов
  • Gettyimages.ru
  • © Chalirmpoj Pimpisarn / EyeEm

Речь идёт об отсрочке по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества мобилизованным предпринимателям.

В кабмине уточнили, что «отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы».

Эта мера поддержи коснётся предпринимателей, которые заключили контракты о прохождении военной службы, а также бизнесменов-добровольцев, которые присоединились к российской армии.

Ранее Министерство финансов России подготовило и направило в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан.

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