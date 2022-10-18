Правительство утвердило отсрочку по некоторым арендным платежам для мобилизованных бизнесменов
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Речь идёт об отсрочке по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества мобилизованным предпринимателям.
В кабмине уточнили, что «отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы».
Эта мера поддержи коснётся предпринимателей, которые заключили контракты о прохождении военной службы, а также бизнесменов-добровольцев, которые присоединились к российской армии.
Ранее Министерство финансов России подготовило и направило в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан.