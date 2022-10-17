Минфин России направил кабмину проект постановления о мерах поддержки мобилизованных

Минфин России подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан.

Об этом говорится на сайте Минфина.

«Принимаемые меры направлены на то, чтобы снять юридические коллизии и поддержать мобилизованных граждан», — отмечает ведомство.

Среди предлагаемых мер поддержки мобилизованных, в частности, отсрочка и рассрочка по уплате отдельных обязательных платежей; продление сроков представления в налоговые органы деклараций и отчётных документов; приостановление сроков проведения ряда мероприятий налогового контроля.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение Совету безопасности проверить, как идёт подготовка мобилизованных граждан.