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Минфин России направил кабмину проект постановления о мерах поддержки мобилизованных

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Минфин России подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан.
Минфин России направил кабмину проект постановления о мерах поддержки мобилизованных
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Минфина.

«Принимаемые меры направлены на то, чтобы снять юридические коллизии и поддержать мобилизованных граждан», — отмечает ведомство.

Среди предлагаемых мер поддержки мобилизованных, в частности, отсрочка и рассрочка по уплате отдельных обязательных платежей; продление сроков представления в налоговые органы деклараций и отчётных документов; приостановление сроков проведения ряда мероприятий налогового контроля.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение Совету безопасности проверить, как идёт подготовка мобилизованных граждан.

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