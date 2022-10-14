Путин заявил, что даст Совбезу поручение провести инспекцию подготовки мобилизованных
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
По его словам, в Совет безопасности входят люди с хорошим военным опытом, они являются специалистами высокого уровня и класса.
«Дам им поручение, чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан», — сообщил Путин на пресс-конференции в Астане.
Также российский лидер заявил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации завершатся примерно через две недели.