Путин заявил, что даст Совбезу поручение провести инспекцию подготовки мобилизованных

Президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение Совету безопасности проверить, как идёт подготовка мобилизованных граждан.

По его словам, в Совет безопасности входят люди с хорошим военным опытом, они являются специалистами высокого уровня и класса.

«Дам им поручение, чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан», — сообщил Путин на пресс-конференции в Астане.

Также российский лидер заявил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации завершатся примерно через две недели.