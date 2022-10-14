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Путин заявил, что даст Совбезу поручение провести инспекцию подготовки мобилизованных

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Президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение Совету безопасности проверить, как идёт подготовка мобилизованных граждан.
Путин заявил, что даст Совбезу поручение провести инспекцию подготовки мобилизованных
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

По его словам, в Совет безопасности входят люди с хорошим военным опытом, они являются специалистами высокого уровня и класса.

«Дам им поручение, чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан», — сообщил Путин на пресс-конференции в Астане.

Также российский лидер заявил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации завершатся примерно через две недели.

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