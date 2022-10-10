Мишустин утвердил план первоочередных мер в экономике в условиях частичной мобилизации

Правительство России утвердило план первоочередных мер в экономике в условиях частичной мобилизации. Об этом заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин.

В ходе совещания правительства он заявил о мерах, направленных на поддержку бизнеса в условиях частичной мобилизации. По его словам, такие меры позволят обеспечить стабильную работу экономики России.

«Соответствующий план первоочередных действий утверждён правительством», — сказал премьер.

Мишустин отметил, что Минюст и Минобороны подготовят проект федерального закона, согласно которому мобилизованные граждане смогут продолжать быть собственниками своего дела как лично, так и через третьих лиц.

При этом «на оформление доверенностей новому руководителю индивидуальные предприниматели, главы и единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получат несколько дней».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей предоставляется право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.