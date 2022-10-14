«Эта работа уже заканчивается»: Путин обозначил сроки завершения частичной мобилизации в России

Президент Владимир Путин заявил, что процесс частичной мобилизации в стране должен завершиться в течение примерно двух недель. По словам главы государства, в так называемых частях-формирователях уже находятся 222 тыс. военнослужащих из запланированных 300 тыс. Путин добавил, что нет никаких планов о проведении новых волн мобилизации — предложений на этот счёт со стороны Минобороны не поступало.

По словам Владимира Путина, объявленная в России частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Такую оценку президент дал в ходе беседы с журналистами по итогам рабочего визита в Казахстан.

«Думаю, примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал глава государства.

Комментируя ход кампании, президент заявил, что уже призвано 222 тыс. из запланированных 300 тыс. человек. По его словам, «эта работа уже заканчивается». Путин также добавил, что нет никаких планов проведения новых волн мобилизации.

«Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», — сказал президент.

Кроме того, Путин вновь высказался о причинах проведения частичной мобилизации, отметив, что протяжённость линии соприкосновения в ходе спецоперации на Украине достигает 1,1 тыс. км.

«Держать её исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. Вот с этим связана мобилизация», — пояснил глава государства.

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При этом он подчеркнул, что все мобилизованные должны пройти подготовку, которая состоит из нескольких этапов. Первичная работа в этом направлении проводится в так называемых частях-формирователях — от пяти до десяти дней. После этого, в зависимости от военно-учетной специальности, мобилизованные поступают в боевые части, где подготовка идёт от пяти до 15 дней, после чего дополнительное слаживание осуществляется уже в подразделениях, принимающих участие в боевых действиях.

Как пояснил президент, из 222 тыс. уже мобилизованных граждан 33 тыс. находятся в воинских формированиях, а 16 тыс. — в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач.

Напомним, что Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России 21 сентября. Глава государства выступил с обращением, в котором подчеркнул, что в рамках этой кампании должны призываться только состоящие в запасе граждане, прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и боевой опыт.

Министр обороны Сергей Шойгу 4 октября сообщил, что в ВС РФ прибыли более 200 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации. Он добавил, что обучение личного состава проводится на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Ситуация с повестками

На этом фоне утром 14 октября в СМИ появились публикации о массовых попытках вручать мужчинам повестки в ряде крупных российских городов, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Сообщалось, что повестки при участии сотрудников полиции пытались выдать у станций метро и на выходе из крупных жилых комплексов.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал незаконными подобные «облавы» на призывников. Он дополнил свою запись в Telegram рядом разъяснений в части законодательства.

Сенатор отметил, что сотрудники МВД подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица либо при розыске уклонистов. Он добавил, что по закону повестки можно вручать по месту работы или учёбы гражданина, а заниматься такой работой должны сотрудники военного комиссариата.

«Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — подчеркнул сенатор.

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Позднее о ситуации также высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал граждан обращаться в прокуратуру по вопросу «облав» с выдачей повесток. Вместе с тем он упомянул о существовании разных обстоятельств в этом вопросе, в частности, поиске уполномоченными органами уклонистов.

«Дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идёт об этом, то это одно. Если речь идёт о чём-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять, — цитирует Пескова РИА Новости. — Не надо бояться ходить по Москве. Надо задать вопрос Генпрокуратуре... Именно прокуратура отвечает за соблюдение законности».

В военном комиссариате Москвы заявили журналистам, что сотрудники ведомства или полицейские не проводят никакого вручения повесток рядом со станциями метро. Как заявили в организации, в городе регулярно проводятся мероприятия, которые связаны с «постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников».

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев напомнил, что повестки установленного образца вручаются сотрудниками военкоматов или уполномоченными лицами лично или через работодателя. Документы должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан.

В свою очередь, в администрации Санкт-Петербурга заявили, что в нескольких районах города работали «группы оповещения», которые уведомляли граждан о необходимости явки в военкомат по уже вручённым повесткам.