Путин: 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях

Российский президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что 33 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях.

Он отметил, что 222 тыс. человек, призванных в России в рамках частичной мобилизации, уже находятся в войсках-формирователях.

По его словам, «33 тыс. мобилизованных находятся уже в подразделениях».

«И 16 тыс. находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач», — рассказал глава государства.

Также Путин заявил, что даст Совбезу поручение провести инспекцию подготовки мобилизованных.