«Незаменимое оружие»: как мобилизованных готовят к использованию противотанковых комплексов в зоне СВО

На Сахалине мобилизованные отрабатывают навыки применения противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), сообщается на сайте Минобороны РФ. Военнослужащие обучаются стрельбе, разведке и смене позиций. По мнению экспертов, профессиональное применение противотанковых комплексов позволяет наносить противнику очень серьёзный ущерб. По этой причине бойцы, умеющие обращаться с ПТРК, широко востребованы в зоне спецоперации, отмечают они.

На полигоне Успеновский (Сахалин) мобилизованные граждане осваивают применение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«На Сахалине продолжаются ежедневные занятия с мобилизованными военнослужащими по основным дисциплинам боевой подготовки. На полигоне Успеновский армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие отрабатывают стрельбу из противотанковых ракетных комплексов», — говорится на сайте Минобороны России.

В ходе занятий военнослужащие выполняют нормативы по подготовке комплексов к стрельбе, смене огневых позиций и ведению разведки. Стрельба из ПТРК осуществляется по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника.

«Выстрелил и забыл»

По данным Минобороны РФ, противотанковый ракетный комплекс — тип вооружения, предназначенный для поражения прямой наводкой наземных бронированных целей противника.

Как правило, в состав ПТРК входят управляемые крылатые ракеты с кумулятивной боевой частью, одна или несколько направляющих либо один одноразовый транспортно-пусковой контейнер.

Первое поколение противотанковых комплексов наводилось на цель вручную с передачей командных сигналов по проводам или радио. Оператор должен был совместить прицельную марку (излучателя) с объектом поражения и одновременно пультом управления наводить ракету, летящую со скоростью около 100 м/с.

Во втором поколении ПТРК уже был реализован полуавтоматический принцип наведения, где задача оператора заключается только в удержании марки прицела на объекте противника в течение всего времени полёта ракеты. Формирование и передача команд наведения на бортовую аппаратуру ракеты происходит автоматически. Для этого используются наземная аппаратура или головки самонаведения.

По оценкам военного ведомства РФ, вероятность попадания из комплекса первого поколения составляет 50—60%, из ПТРК второго поколения — 80—90%.

В настоящее время вершиной развития данного типа вооружения являются системы третьего поколения с автоматическим наведением. Именно в этом оружии реализован принцип «выстрелил и забыл», позволяющий военнослужащему сразу поменять местоположение после старта ракеты.

Как заявил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, опыт СВО отчётливо продемонстрировал, что грамотное применение противотанковых ракетных комплексов способно нанести противнику очень серьёзный ущерб.

«Спецоперация показала, насколько эффективным оружием являются переносные противотанковые комплексы, особенно отечественные образцы. Ежедневно под их удары попадают танки, различная бронетехника, огневые точки и другие объекты ВСУ. Нередко, оказываясь под огнём наших ПТРК, противник прекращает попытки наступления и прощупывания нашей обороны», — сказал Леонков.

10 октября Минобороны РФ сообщило о разгроме колонны бронетехники ВСУ, в том числе посредством противотанковых ракетных комплексов. Удар из ПТРК был нанесён Воздушно-десантными войсками, которые обнаружили противника с помощью БПЛА.

«В результате удара было уничтожено шесть танков и более десяти единиц другой бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства», — рассказали в военном ведомстве.

В ходе выполнения боевой задачи применялся ПТРК «Корнет», который по ряду показателей превосходит американский Javellin. В Минобороны не уточнили модификацию российского комплекса, однако известно, что его модернизированный вариант способен практически гарантированно попадать в цель.

Максимальная дальность управляемой ракеты «Корнета» с фугасной боевой частью — 10 км, с тандемной боевой частью — 8 км, время перевода комплекса из походного положения в боевое — 7 с.

ПТРК оснащается прицельно-пусковым модулем (тепловизор и автомат сопровождения целей), который позволил реализовать принцип «выстрелил и забыл».

Как говорят российские десантники, «Корнет» существенно превосходит по боевым возможностям противотанковый комплекс «Фагот» и занимает «генеральское положение на поле боя».

В ВДВ первоначальное освоение «Корнета» проходит на виртуальном тренажёре. Военнослужащий осваивает матчасть и осуществляет так называемые электронные пуски.

Компьютерные тренажёры позволяют без расходования дорогостоящих боеприпасов и износа оборудования повышать уровень боевых навыков.

Боевые стрельбы из ПТРК «Корнет» курсантов Михайловской военной артиллерийской академии

Наряду с этим бойцы, прошедшие виртуальный курс подготовки, показывают лучшие результаты в полевых условиях, чем их товарищи, обученные «дедовским» способом, сообщала ранее газета «Красная звезда», рассказывая об освоении «Корнета» в Волгоградском соединении ВДВ.

Симулятор учит военнослужащих выбирать приоритетные мишени, учитывать различные внешние факторы: местность, время суток, рельеф. Кроме того, тренажёр помогает научить бойца эффективно наводить ракету, используя механизмы горизонтальной и вертикальной наводки, а также нивелировать негативное воздействие вибрации, возникающей после пуска.

Следом за этим проходит полигонный этап обучения, в рамках которого военнослужащие отрабатывают маскировку, развёртывание комплекса на огневом рубеже, практические пуски и быструю смену позиции. Наряду с этим бойцы осваивают применение ПТРК в составе разведывательно-огневого комплекса (РОК).

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В Воздушно-десантных войсках из противотанковых комплексов формируется батарея, которая взаимодействует со взводом БПЛА. Вместе они выполняют задачи в интересах батальонной тактической группы.

Как отметил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко, самый сложный элемент обучения стрельбе из ПТРК — это освоение навыка прицеливания. По его словам, несмотря на автоматизацию многих процессов в «Корнете» и других современных противотанковых комплексах, военнослужащему необходимо знать нюансы «поведения» соответствующего оборудования и «делать поправку» на внешние факторы.

«Применение ПТРК — впрочем, как и любой техники — требует точного прицеливания. Методика подготовки стрельбы из ПТРК у нас хорошо отработана. К тому же обучение наверняка проводится с мобилизованными, которые имеют опыт обращения с противотанковым оружием», — отметил Хроленко.

Военный эксперт Алексей Леонков допустил, что часть мобилизованных могут быть незнакомы с таким современным комплексом, как «Корнет». Тем не менее, считает эксперт, военнослужащие не должны столкнуться с большими трудностями при его освоении.

«До появления «Корнета» наша армия массово использовала «Фагот». В отличие от «Корнета», при стрельбе из него ракету приходится сопровождать. Однако конструктивно эти ПТРК во многом схожи. Если военнослужащий стрелял из «Фагота», то через один-два дня сможет выстрелить и из «Корнета», — говорит Леонков.

«Одни из лучших в мире»

Как полагает Александр Хроленко, в зоне специальной военной операции широко востребованы военнослужащие, умеющие обращаться с ПТРК. По мнению эксперта, такие бойцы способны участвовать в оборонительных, наступательных и диверсионных операциях.

«Военнослужащие ВС РФ уничтожили много вражеской техники с использованием ПТРК. Главное преимущество расчётов комплексов заключается в их высокой скрытности. Конечно, сейчас мобилизованным необходимо научится использовать преимущества местности и грамотно занимать позиции. Я думаю, с толковыми инструкторами это всё вполне реально», — пояснил Хроленко.

Ещё одним преимуществом ПТРК на театре военных действий эксперт назвал сокрушительную огневую мощь, которая в сочетании с внезапностью удара способна посеять панику в подразделении противника.

Подготовка к стрельбе из ПТРК ВС РФ

РИА Новости

© Виктор Антонюк

«Учитывая опыт спецоперации, можно сказать, что на дальних подступах у нас работает РСЗО и ствольная артиллерия, а ПТРК — практически незаменимое оружие на ближней дистанции, способное при чётком попадании под определённым углом даже оторвать у танка башню. Вся техника, которая есть у ВСУ, поражается нашим противотанковым оружием», — подчеркнул Хроленко.

Аналогичной точки зрения придерживается Алексей Леонков. По его словам, ПТРК чаще всего применяются в комплексе с другими средствами поражения. Наиболее высокую эффективность, как говорит эксперт, опираясь на анализ опыта СВО, показали «мобильные замаскированные группы ПТУР».

«Очень важно, чтобы выполнялось требование Минобороны по обучению мобилизованных с учётом опыта спецоперации. Если так и будет, то российская армия пополнится бойцами, которые в полной мере смогут реализовать потенциал наших ПТРК. Наши противотанковые средства являются одними из лучших в мире по показателям преодоления брони и динамической защиты», — резюмировал Леонков.