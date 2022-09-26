«Высокоточными ударами»: Минобороны РФ сообщило об уничтожении боевиков «Иностранного легиона» в ДНР

ВС РФ уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» в результате авиаударов по пунктам дислокации подразделения на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, российские военные нанесли массированные удары по позициям 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Харьковской области. Потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными.

ВКС РФ уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» в результате ударов по пунктам дислокации данного подразделения. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации «Иностранного легиона» и подразделений националистических формирований в районе населённого пункта Святогорск Донецкой Народной Республики ликвидировано до 100 боевиков», — заявил он.

Кроме того, ракетный удар был нанесён по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Часова Яра (ДНР). В этот момент командование украинской бригады проводило там совещание. В результате были уничтожены до 25 украинских военнослужащих, более 40 получили ранения. Из строя было выведено восемь единиц военной техники.

Российские военные также нанесли массированный огневой удар «по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ» в Харьковской области. Как уточнил Игорь Конашенков, «потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники».

Помимо этого, в МО РФ сообщили, что в результате удара по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе Очакова (Николаевская область) были уничтожены до 50 боевиков, десять единиц военной техники и более 2 тыс. артиллерийских снарядов.

ВС РФ также поразили пять пунктов управления ВСУ и нанесли удары по 56 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике противника в 163 районах. Было уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах Запорожья, Николаева и Краматорска.

Согласно данным Минобороны, ВКС РФ за прошедшие сутки сбили один украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, российские средства ПВО перехватили 13 БПЛА и 19 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в СВО

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В российском оборонном ведомстве также рассказали о непрекращающихся провокациях ВСУ в районе Запорожской атомной электростанции.

«Артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного посёлка «Волна», расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов из районов подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области», — сообщил Игорь Конашенков.

Он добавил, что ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на ЗАЭС при этом остаётся в норме.

Референдумы под огнём артиллерии

ВСУ продолжают обстреливать ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области, где сейчас проходят референдумы о вхождении в состав России.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, за три дня проведения референдума ВСУ обстреляли город 115 раз.

«Это обычный террор, который украинские боевики применяют к мирным жителям», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Автобус, уничтоженный в результате обстрела со стороны ВСУ, в Ворошиловском районе Донецка

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Кулемзин добавил, что в данный момент пять из девяти районов города находятся под огнём украинской армии. Однако, несмотря на обстрелы, на референдуме уже проголосовали около 80% жителей Донецка, сообщил градоначальник.

Помимо артиллерийских обстрелов, ВСУ продолжают сбрасывать на Донецк противопехотные мины «Лепесток». Как сообщили 26 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), силы киевского режима запустили по Кировскому району города две ракеты РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащённые данных минами.

Обстрелам подвергается и Горловка. В 07:06 утра 26 сентября ВСУ обстреляли Центрально-Городской район города из 155-мм артиллерийских орудий натовского образца. Всего было выпущено шесть снарядов. Как сообщил мэр города Иван Приходько, пострадали как минимум двое детей.

Накануне, 25 сентября, в Горловке из-за обстрелов контузию получили два члена избирательной комиссии.

Аналогичная ситуация складывается и в ЛНР. Так, представительство республики в СЦКК сообщило 26 сентября, что за сутки ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР из американской РСЗО HIMARS. В общей сложности было выпущено 28 ракет типа M31 GMLRS.

В результате обстрелов в Алчевске повреждены четыре многоквартирных дома и центр матери и ребёнка. В селе Травневое под удары попали гараж и автобус дорожного ремонтно-строительного управления. В Рубежном было разрушено восемь гаражей, ещё три повреждено. Кроме того, в городе под обстрел ВСУ попала школа, где размещался участок для голосования на референдуме.

Жители Херсонской области также страдают из-за атак украинских военных. Участковая избирательная комиссия в селе Снигирёвка была вынуждена 25 сентября приостановить свою деятельность из-за начавшегося обстрела. Кроме того, ударам подверглась Новая Каховка.

В Следственном комитете РФ сообщили 25 сентября, что ведомство начало расследование взрывов в Херсоне, Бердянске, а также обстрелов инфраструктуры в Запорожской области.

Как уточнили в СК РФ, следователи зафиксируют повреждения здания администрации в Бердянске, возле которого СБУ устроила взрыв, а также гостиницы в Херсоне, по которой украинскими войсками был нанесён артиллерийский удар. Его жертвами стали два человека, в том числе бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, выступавший против националистической политики Украины.