СК России проведёт расследование обстрелов украинскими военными Херсона и Бердянска

Следователи проведут расследование обстрелов украинскими военными территории Херсона, Бердянска, а также обстрелов инфраструктуры в Запорожской области.

«Сотрудники СК зафиксируют и расследуют последствия обстрелов и взрыва со стороны украинских боевиков в центре городов Херсон и Бердянск, а также обстрелы гражданской инфраструктуры в Запорожской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все обстоятельства обстрелов, а также все причастные к совершению указанных преступлений будут установлены.

Ранее стало известно, что в результате удара украинских военных по гостинице в Херсоне погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.