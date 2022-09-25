военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

СК России проведёт расследование обстрелов украинскими военными Херсона и Бердянска

Короткая ссылка
Следователи проведут расследование обстрелов украинскими военными территории Херсона, Бердянска, а также обстрелов инфраструктуры в Запорожской области.
СК России проведёт расследование обстрелов украинскими военными Херсона и Бердянска
  • РИА Новости

«Сотрудники СК зафиксируют и расследуют последствия обстрелов и взрыва со стороны украинских боевиков в центре городов Херсон и Бердянск, а также обстрелы гражданской инфраструктуры в Запорожской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все обстоятельства обстрелов, а также все причастные к совершению указанных преступлений будут установлены.

Ранее стало известно, что в результате удара украинских военных по гостинице в Херсоне погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить