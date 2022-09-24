Ответственный за материально-техническое обеспечение ВС: Михаил Мизинцев назначен на должность замминистра обороны РФ

В субботу, 24 сентября, Министерство обороны РФ сообщило о назначении генерал-полковника Михаила Мизинцева на должность заместителя Сергея Шойгу. В зону его ответственности будет входить материально-техническое обеспечение Вооружённых сил России. Экс-начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации сменил на посту замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который, как отметили в МО, переходит на другую работу.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Мизинцев занимал пост начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации с декабря 2014 года. Он также награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почёта, «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени и различными медалями. Звание генерал-полковника было присвоено ему в феврале 2017-го.

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В то же время генерал армии Дмитрий Булгаков освобождён от должности замминистра обороны РФ «в связи с переходом на другую работу», добавили в Минобороны РФ. Он занимал этот пост с июля 2010 года.

Булгаков в 1976 году окончил Вольское высшее военное училище тыла, а спустя восемь лет — Военную академию тыла и транспорта. После этого проходил службу на различных административных должностях. В 1996 году Булгаков окончил Военную академию Генерального штаба, после чего был назначен на должность начальника штаба тыла — первого заместителя начальника тыла Московского военного округа, а в 1997-м — начальником штаба тыла — первым замначальника тыла Вооружённых сил РФ. В период с 2008 по 2010 год занимал должность начальника тыла ВС РФ — заместителя министра обороны РФ.

Сводка Минобороны о ходе СВО

В Минобороны России также сообщили подробности о ходе специальной военной операции. Согласно данным ведомства, украинские войска в Харьковской области и Донецкой Народной Республике потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными и 19 единиц военной техники. Потери понесли 14-я, 66-я и 92-я механизированные бригады ВСУ.

Наряду с этим в результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 61-й пехотной егерской бригады в Николаевской области были уничтожены свыше 200 националистов, три танка и 16 боевых бронированных машин. К тому же был нанесён ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников вблизи Калиновки Николаевской области, в результате чего были ликвидированы до 300 боевиков.

«В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Берестовое Донецкой Народной Республики ликвидировано 48 украинских военнослужащих, в том числе семь офицеров. Уничтожено четыре единицы бронированной техники», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Пояснения по частичной мобилизации

Накануне Минобороны РФ разъяснило, кто ещё не подлежит призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Как следует из сообщения ведомства, речь идёт о сотрудниках аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий; работниках российских операторов связи, которые задействованы в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ; сотрудниках организаций, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка; сотрудниках системообразующих организаций в сфере информации и связи.

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«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», — говорилось в сообщении.