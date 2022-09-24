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ВКС России сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под применение ракет HARM

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ВКС России сбили в Днепропетровской области украинский самолёт МиГ-29, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM.
ВКС России сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под применение ракет HARM
  • РИА Новости

Как сообщает Министерство обороны, истребитель был сбит в районе населённого пункта Сергеевка.

20 сентября стало известно, что в районе города Херсона были сбиты две ракеты HARM.

Источник РИА Новости сообщал, что ракеты HARM продемонстрировали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе по причине их низкой скорости, которая составляет 600 м/с. Такая скорость не представляет трудностей для современных российских комплексов ПВО, заявил собеседник агентства.

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