ВКС России сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под применение ракет HARM

ВКС России сбили в Днепропетровской области украинский самолёт МиГ-29, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM.

Как сообщает Министерство обороны, истребитель был сбит в районе населённого пункта Сергеевка.

20 сентября стало известно, что в районе города Херсона были сбиты две ракеты HARM.

Источник РИА Новости сообщал, что ракеты HARM продемонстрировали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе по причине их низкой скорости, которая составляет 600 м/с. Такая скорость не представляет трудностей для современных российских комплексов ПВО, заявил собеседник агентства.