РИА Новости: американские ракеты HARM продемонстрировали нулевую эффективность на Украине
«Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами», — рассказал собеседник агентства.
Источник объяснил незначительную эффективность данных ракет их низкой скоростью, которая составляет всего лишь 600 м/с.
Он подчеркнул, что такая скорость не представляет никаких трудностей для современных российских комплексов ПВО.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские ВКС сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области.