РИА Новости: американские ракеты HARM продемонстрировали нулевую эффективность на Украине

Американские противорадиолокационные ракеты HARM продемонстрировали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

«Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами», — рассказал собеседник агентства.

Источник объяснил незначительную эффективность данных ракет их низкой скоростью, которая составляет всего лишь 600 м/с.

Он подчеркнул, что такая скорость не представляет никаких трудностей для современных российских комплексов ПВО.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские ВКС сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области.