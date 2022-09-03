Российские военные сбили МиГ-29 ВСУ с ракетами HARM в Днепропетровской области

ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области, заявили в российском Минобороны.

«Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новосёловка Днепропетровской области — МиГ-29 Воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противолокационных ракет HARM», — говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве заявили, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива ВСУ, а также пусковую установку HIMARS.

Ранее Минобороны России сообщило, что армия Украины, продолжая безуспешные попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, за сутки потеряла более 330 военнослужащих и 13 танков.