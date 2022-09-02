МО России: за сутки ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 330 человек

Армия Украины, продолжая безуспешные попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, за сутки потеряла более 330 военнослужащих и 13 танков, заявило Министерство обороны России.

«Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Согласно представленным данным, всего за сутки боевых действий на этом направлении ВСУ также потеряли 19 боевых машин пехоты, 12 «других боевых бронированных машин», 11 пикапов с крупнокалиберными пулемётами.

В плен российским силам попали два боевика, говорится в заявлении.

В настоящее время попытка наступления украинских войск на Николаево-Криворожском направлении продолжается, несмотря на значительные потери ВСУ, сообщил ранее министр обороны России Сергей Шойгу.

По его мнению, цель «контрнаступления» Украины — создать иллюзию способности Киева противостоять российской армии.

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер считает, что украинский президент Владимир Зеленский предпринял попытку наступления для создания имиджа якобы сильной Украины.