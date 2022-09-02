Экс-разведчик Риттер: Зеленский начал наступление для создания имиджа сильной Украины
«Эта попытка организовать наступление — 100%-ный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла... Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, в итоге Украина подала Западу противоположный сигнал, о чём свидетельствует отступление военных.
Ранее Минобороны России заявило о срыве наступления Вооружённых сил Украины в Херсонской и Николаевской областях.