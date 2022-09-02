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Экс-разведчик Риттер: Зеленский начал наступление для создания имиджа сильной Украины

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Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предпринял попытку наступления для создания имиджа якобы сильной Украины.

«Эта попытка организовать наступление — 100%-ный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла... Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, в итоге Украина подала Западу противоположный сигнал, о чём свидетельствует отступление военных.

Ранее Минобороны России заявило о срыве наступления Вооружённых сил Украины в Херсонской и Николаевской областях.

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