Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предпринял попытку наступления для создания имиджа якобы сильной Украины.

«Эта попытка организовать наступление — 100%-ный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла... Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, в итоге Украина подала Западу противоположный сигнал, о чём свидетельствует отступление военных.

Ранее Минобороны России заявило о срыве наступления Вооружённых сил Украины в Херсонской и Николаевской областях.