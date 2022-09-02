Шойгу заявил, что попытка наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении продолжается
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Об этом он сказал в ходе селекторного совещания в Минобороны.
«Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях», — сказал он.
По его словам, украинские войска несут значительные потери.
Также Шойгу заявил, что цель «контрнаступления» Украины — создать иллюзию способности Киева противостоять российской армии.
До этого бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предпринял попытку наступления для создания имиджа якобы сильной Украины.