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Шойгу заявил, что попытка наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении продолжается

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытка наступления украинских войск на Николаево-Криворожском направлении продолжается. При этом он отметил значительные потери Вооружённых сил Украины.
Шойгу заявил, что попытка наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении продолжается
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

Об этом он сказал в ходе селекторного совещания в Минобороны.

«Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях», — сказал он.

По его словам, украинские войска несут значительные потери. 

Также Шойгу заявил, что цель «контрнаступления» Украины — создать иллюзию способности Киева противостоять российской армии.

До этого бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предпринял попытку наступления для создания имиджа якобы сильной Украины.

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