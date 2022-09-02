ВС России сбили в Херсонской области два украинских Су-25 и один МиГ-29
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В районе населённого пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25», — заявили в оборонном ведомстве.
Также сбит украинский истребитель МиГ-29, который был переоборудован для применения противолокационных ракет HARM американского производства.
Ранее Минобороны России сообщило, что армия Украины, продолжая безуспешные попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, за сутки потеряла более 330 военнослужащих и 13 танков.