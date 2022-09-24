Бригада ВСУ лишилась семерых офицеров в ходе безуспешного наступления в ДНР
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Отмечается, что 10-я горно-штурмовая бригада безуспешно пыталась наступать в направлении населённого пункта Берестовое.
В результате были уничтожены 48 украинских военных, в том числе семь офицеров.
Также были уничтожены четыре единицы бронированной техники.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что союзные силы полностью контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в ДНР.