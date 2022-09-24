Генерал-полковник Мизинцев назначен замглавы Минобороны России

Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению.

«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил России, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Отмечается, что генерал армии Дмитрий Булгаков освобождён от должности замминистра обороны в связи с переходом на другую работу.

Ранее Мизинцев возглавлял Национальный центр управления обороной Российской Федерации.