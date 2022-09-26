ВС России нанесли удар по пункту бригады ВСУ в ДНР во время совещания командования
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отмечается, что был нанесён удар по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр, когда там проходило совещание командования бригады.
В результате были уничтожены до 25 украинских военных, ранены более 40.
Также были выведены из строя восемь единиц спецтехники ВСУ.
Минобороны России также сообщило, что бригады войск Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в результате массированного огневого удара в Харьковской области.