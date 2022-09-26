Минобороны России: бригады Украины потеряли до 120 человек в Харьковской области

Бригады войск Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сеньково и Червоный Оскол Харьковской области потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники», — уточнили в ведомстве.

23 сентября Минобороны России заявило об уничтожении в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике свыше 220 украинских военных.