«Армии требуется больше такой техники»: как совершенствуются российские РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»

В России кратно увеличилось производство реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом сообщают в госкорпорации «Ростех». Обе машин являются глубокомодернизированными версиями советских образцов — «Град» и «Смерч» соответственно. Усовершенствование коснулось боеприпасов, средств связи и управления. В результате разработчикам удалось значительно увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь данных типов РСЗО. По мнению экспертов, «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» хорошо показали себя в ходе спецоперации. Однако эти комплексы необходимо продолжать совершенствовать, повышая уровень их взаимодействия со средствами разведки.

Производство боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» увеличилось в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявили журналистам в пресс-службе «Ростеха». Выпуск данной техники развёрнут на ПАО «Мотовилихинские заводы» (Пермь). Сейчас предприятие, которое входит в госкорпорацию «Ростех», работает в три смены.

«Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объёмов, которых не было последние десять лет», — сообщили в госкорпорации.

Напомним, что в настоящее время на базе ПАО «Мотовилихинские заводы» функционирует обособленное подразделение тульского НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева (находится под управлением холдинга «Технодинамика»).

«Сплав» является главным разработчиком всех РСЗО, которые эксплуатирует российская армия. Боевые и транспортно-заряжающие машины к реактивным системам залпового огня изготавливаются на мощностях ПАО «Мотовилихинские заводы». Последнее время производственные площадки пермской компании проходят модернизацию.

Опрошенные RT эксперты связывают наращивание темпов производства «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» с курсом на увеличение численности Вооружённых сил РФ и высокой эффективностью, которую подобная техника показывает в вооружённых конфликтах последних лет, включая спецоперацию.

Территория ПАО «Мотовилихинские заводы»

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

«Торнадо-Г» и «Торнадо-С» — это эффективные и относительно простые в эксплуатации средства поражения. Но, как я думаю, этих РСЗО не так много в войсках, как хотелось бы. К тому же численность нашей армии значительно возрастёт. Армии требуется больше такой техники», — отметил в беседе с RT военный обозреватель Сергей Ищенко.

Плоды модернизации

«Торнадо-Г» является глубокомодернизированной версией популярной во всём мире советской машины «Град». Данная РСЗО выполнена в калибре 122 мм. На вооружение советской армии комплекс «Град» был принят в 1963 году и по-прежнему не утратил актуальности в вооружённых конфликтах различного типа.

Система «Торнадо-Г», как и советский предшественник, предназначена для нанесения ударов по бронетехнике, живой силе, огневым точкам, подразделениям ПВО и другим объектам военной инфраструктуры противника. Пуск одного боекомплекта способен накрыть огнём площадь в 30 футбольных полей.

Современная модификация «Града» монтируется на шасси «Урал-4320». К преимуществам «Торнадо-Г» Минобороны РФ относит повышенную эффективность стрельбы, увеличенную огневую мощь боеприпасов, автоматизированные средства наведения, прицеливания, топопривязки и навигации.

«В боевую машину установлены современные средства связи, которые позволяют осуществлять бесперебойный и защищённый радиообмен с машиной боевого управления», — говорится в материалах военного ведомства РФ.

По оценкам Минобороны РФ, по боевой эффективности «Торнадо-Г» в 2,5-3 раза превосходит «Град». Во многом такой показатель был достигнут за счёт создания новых боеприпасов. Сейчас из 40 направляющих комплекс способен вести огонь на 40 км, что в два раза превышает дальность советской машины. Время полного залпа составляет 20 секунд, а на перезарядку уходит около 6 минут.

В частности, цели на дальности 40 км может поражать неуправляемый реактивный снаряд 9М521 с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества. Другой боеприпас — 9М522 с отделяемой осколочно-фугасной боевой частью — способен поражать позиции врага на дистанции 37,5 км.

Также в арсенал «Торнадо-Г» входят снаряды 9М217 с самоприцеливающимися боевыми элементами, ракеты 9М218 с кумулятивно-осколочными боевыми элементами и осколочно-фугасные боеприпасы 9М28Ф. В будущем специалисты НПО «Сплав» планируют создать для своего детища управляемые средства поражения.

Боевая машина РСЗО «Торнадо-Г»

РИА Новости

© Константин Морозов

Из информации Минобороны РФ следует, что в ходе спецоперации экипажи «Торнадо-Г» наносят удары по противнику в любое время суток. Для обнаружения целей и корректировки огня широко применяются БПЛА. Также дроны помогают объективно оценить ущерб, нанесённый подразделениям ВСУ.

Чтобы не попасть под вражеский огонь, расчёты усовершенствованных «Градов» стараются максимально быстро отстреляться и покинуть позицию. Затем военнослужащие отправляются обратно в пункт дислокации, где пополняют запас снарядов.

«Торнадо-С» — это другой тип РСЗО, который сейчас массово начали производить «Мотовилихинские заводы». Система является глубокомодернизированным вариантом комплекса «Смерч», принятого на вооружение в 1987 году.

Как и предшественник, «Торнадо-С» имеет 12 направляющих для 300-мм ракет. При этом система способна поражать цели на существенно большей дальности, чем «Смерч»: 120 км против 70—90 км.

«Торнадо-С» предназначен для уничтожения отдельных и площадных целей. Каждый боеприпас этой РСЗО может получать индивидуальное полётное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС, что значительно повышает точность удара.

Величина рассеивания ракет «Торнадо-С» при стрельбе по площадному объекту программируется во время залпа, отмечают эксперты. По информации «Мотовилихинских заводов», полный залп «Торнадо-С» соизмерим по поражающей мощи с ядерным оружием. Он накрывает площадь 67,6 гектара, обрушивая на вражеские объекты несколько тонн взрывчатки.

Из открытой информации следует, что в арсенал «Торнадо-С» входят управляемые снаряды 9М544 и 9М549 с дальностью 120 км. Обе ракеты предназначены для уничтожения военной техники, пехоты, артиллерии, объектов тыла и снабжения, средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Основное отличие между ними заключается в количестве боевых элементов. Снаряд 9М544 насчитает 552 боевых элемента, а боеприпас 9М549 — 72 единицы.

По данным российских СМИ, в ближайшем будущем система «Торнадо-С» должна получить новые боеприпасы. По информации источника РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, для РСЗО разработают высокоточную управляемую ракету с головкой самонаведения.

Боевые машины РСЗО «Торнадо-С» на параде Победы

РИА Новости

© Евгений Биятов

Также для «Торнадо-С» российские специалисты создадут боеприпас, внутри которого будет размещаться специальный одноразовый беспилотник. Об этом сообщили «Известия» в начале сентября.

Дрон станет носителем аппаратуры постановки помех. Предполагается, что на определённое время он сможет заглушать связь и радары противника. Снаряд с таким БПЛА призван стать эффективным средством противодействия артиллерии и ПВО неприятеля.

По информации Минобороны РФ, в настоящее время «Торнадо-С» оснащается автоматизированной системой управления наведения и огня. Она позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, рассчитывать данные по цели и «наводить пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости».

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«Применение новой системы значительно увеличило точность стрельбы и сократило время развертывания комплекса из походного положения в боевое», — сообщается в материалах военного ведомства.

По оценке Минобороны, «Торнадо-С» значительно превосходит по боевой эффективности «Смерч». Помимо современных средств автоматизации и ГЛОНАСС-навигатора, данная РСЗО имеет новые комплексы передачи информации и компьютеризированный баллистический вычислитель.

«Программно-аппаратные средства «Торнадо-С» позволяют обмениваться информацией в автоматическом режиме при высоком уровне защиты от перехвата, отображать и хранить полученную информацию, в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, а также наводить и запускать ракеты без необходимости выхода из кабины», — говорится на сайте ведомства.

По фронту и ближнему тылу

Как отметил Сергей Ищенко, РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» имеют выдающиеся характеристики боевой эффективности. По словам эксперта, в ходе спецоперации отечественные системы доказали способность практически гарантированно поражать объекты ВСУ.

«Из-за наличия у противника средств ПВО российская армия весьма ограничено применяет авиацию по переднему краю и ближнему тылу. Основной объём такой работы выполняет артиллерия, включая системы залпового огня. Они способны наносить неожиданные для неприятеля удары и быстро покидать огневой рубеж, избегая ответного огня», — сказал Ищенко.

В то же время, как полагает эксперт, опыт применения «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» диктует необходимость встраивания РСЗО в разведывательно-ударный комплекс (РУК).

«Речь идёт о едином контуре, в рамках которого очень хорошо отлажена передача информации от средств разведки на средства поражения. Такой уровень взаимодействия позволит наносить удар в максимально короткое время от момента обнаружения цели», — пояснил Ищенко.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В комментарии RT он заявил о том, что именно РУК позволит в наиболее полной мере раскрыть боевой потенциал «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

«На мой взгляд, необходимо продолжать совершенствовать наши РСЗО с акцентом на автоматизацию управления и точность поражения. Это достижимо с появлением новых систем целенаведения, сопряжённых с авиацией и спутниками», — резюмировал Матвийчук.