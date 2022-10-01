«Очень хорошие показатели»: как российские ПЗРК «Игла» и «Верба» борются с авиацией противника в рамках СВО
- ПЗРК «Верба»
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Верба» сбили около трети пилотируемой авиации Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
«В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК «Игла» и «Верба», на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ», — приводит его слова газета «Красная звезда».
Салюков добавил, что свою эффективность в борьбе с беспилотниками и реактивными системами залпового огня противника продемонстрировали системы С-300В (В4), ЗРК «Бук-МЗ (М2)» и «Тор-М2 (М2У, М2ДТ)».
«Результаты применения средств войсковой ПВО подтверждают, что наибольшая нагрузка по прикрытию войск в ходе операции лежит на ЗРК средней и малой дальности», — подчеркнул военачальник.
По мнению экспертов, это во многом связано с тем, что украинские штурмовики и истребители предпочитают работать на предельно малых высотах, чтобы их не засекли войсковые системы ПВО, однако это делает их уязвимыми для переносных комплексов.
«Здесь к работе и подключаются ПЗРК «Игла» и «Верба». На возможных местах подлёта противника устраиваются засады, где комплексы ПЗРК караулят противника, заранее зная, что он там будет пролетать. Приведённая цифра поражённых целей говорит, что это результат не случайный — он говорит об эффективной системной работе», — подчеркнул в разговоре с RT военный обозреватель Александр Хроленко.
Наследие «Стрелы»
Разработка переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) активно велась в 1960-х годах. Необходимость появления такого оружия была обусловлена широким распространением военных вертолётов — как транспортных, так и боевых.
В то же время в военной мысли утвердилась концепция, что наиболее эффективной боевой единицей для борьбы с низколетящими воздушными целями является отдельный стрелок с переносным устройством для пуска ракет, отмечают военные эксперты.
В СССР в 1968 году на вооружение был принят комплекс «Стрела-2». В США в то же время использовался комплекс FIM-43 Redeye.
- Советский военный с комплексом «Стрела–2»
- © Wikimedia Commons
Взяв за основу опыт использования «Стрелы-2», советские конструкторы в 1984 году создали комплекс «Игла» с ракетой 9М339.
Боевую часть ракеты увеличили, а также были улучшены характеристики по дальности и высоте поражения потенциальных целей. «Игла» получила возможность поражать более скоростные цели, работать в условиях тепловых помех и получила запросчик цели «свой — чужой».
В настоящее время ВС РФ используют модернизированный комплекс «Игла-С», поступивший на вооружение в 2001 году. Это современный ПЗРК, в котором реализован принцип автоматического наведения на цель «выстрелил — забыл».
Кроме ручного режима, «Игла-С» может использоваться в опорно-пусковой установке «Джигит», пусковом модуле «Стрелец», турельной установке «Комар» и боевой машине «Гибка-С».
Этот комплекс предназначен для поражения всех типов самолётов и вертолётов, а также малоразмерных воздушных целей. «Игла-С» способна поражать цели в любое время суток, в том числе в условиях искусственных помех.
Дальность поражения «Иглы-С» составляет от 500 м до 6 тыс. м, при высоте поражаемых целей до 3500 м. ПЗРК может сбивать на догонном курсе цели, летящие со скоростью до 320 м/c, и на встречном курсе — до 400 м/c.
«Игла-С» может оснащаться ракетами с различными типами головок самонаведения: следящими, пассивными, тепловыми и двухспектральными.
Четвёртое поколение
В настоящее время ПЗРК «Игла» заменяются в российской армии на комплекс четвёртого поколения «Верба», принятый на вооружение в 2014 году. Он предназначен для поражения самолётов и вертолётов, а также крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Разработчики отмечают, что «Верба» может применяться в горных и морских условиях и любых климатических зонах в температурном диапазоне от -50 до +50 °С.
Кроме того, «Верба» использует ракету 9М336 с более чувствительной головкой самонаведения и более высокой защищённостью от помех.
«Уникальная трёхспектральная многоплощадочная головка может работать в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасном диапазонах, что позволяет получать максимум информации о цели поражения. Повышенная чувствительность ракеты увеличивает дальность захвата воздушных объектов. При этом головка автоматически выделяет ложные тепловые цели и по ряду признаков выбирает реальный объект», — отмечает «Ростех».
«Верба» может поражать цели на расстоянии до 6 тыс. м при высоте целей до 3,5 тыс. м. Скорость поражаемых целей составляет до 400 м/с на догонном курсе и до 320 м/с на встречном курсе.
Как отметил в беседе с RT военный эксперт, директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов, комплексы «Игла» и «Верба» совершенствуются и модернизируются, а количество сбитых ими самолётов в рамках СВО на практике подтверждает их высокую эффективность.
«Эти комплексы могут применяться против достаточно скоростных целей — не только реактивных самолётов и БПЛА, но и некоторых крылатых ракет. Всё зависит от того, какая задействована система целеуказания. Например, вместе с этими комплексами можно использовать и внешние РЛС, которые будут передавать стрелку информацию о возможном направлении нападения авиации противника», — пояснил эксперт.
Кроме того, ПЗРК «Верба» работает по принципу «выстрелил —забыл», что позволяет ракете преследовать цель до момента её поражения, добавил Кнутов.
- Боец Народной милиции ЛНР с переносным зенитным ракетным комплексом «Игла»
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
«Принцип «выстрелил — забыл» заключается в следующем: система наведения ПЗРК захватывает цель, информация передаётся на инфракрасную головку наведения ракеты, следует пуск, и после этого сопровождение цели не требуется. Кроме того, «Верба» также может использовать ракеты с радиолокационными головками активного наведения», — отметил военный аналитик.
По его словам, российские ПЗРК «Игла» и «Верба» демонстрируют отличные показатели в целой серии различных конфликтов по всему миру.
«Сейчас наши модернизированные ПЗРК — и в особенности «Верба», которая обладает помехозащищённостью и более скоростными характеристиками ракет, — в некоторых случаях могут использоваться даже для ведения огня по наземным целям. Это очень хорошие показатели для такого оружия», — заключил Кнутов.
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