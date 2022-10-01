«Очень хорошие показатели»: как российские ПЗРК «Игла» и «Верба» борются с авиацией противника в рамках СВО

Около трети пилотируемой авиации ВСУ сбили российские переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Верба». Об этом сообщил главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. ПЗРК «Игла» предназначен для поражения всех типов самолётов и вертолётов. В свою очередь, «Верба» является новейшим российским комплексом, который обладает повышенными возможностями при стрельбе по целям с низким уровнем теплового излучения. Эксперты отмечают, что отличные показатели этих ПЗРК в рамках спецоперации на Украине подтверждают их высокую эффективность.

Переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Верба» сбили около трети пилотируемой авиации Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

«В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК «Игла» и «Верба», на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ», — приводит его слова газета «Красная звезда».

Салюков добавил, что свою эффективность в борьбе с беспилотниками и реактивными системами залпового огня противника продемонстрировали системы С-300В (В4), ЗРК «Бук-МЗ (М2)» и «Тор-М2 (М2У, М2ДТ)».

«Результаты применения средств войсковой ПВО подтверждают, что наибольшая нагрузка по прикрытию войск в ходе операции лежит на ЗРК средней и малой дальности», — подчеркнул военачальник.

По мнению экспертов, это во многом связано с тем, что украинские штурмовики и истребители предпочитают работать на предельно малых высотах, чтобы их не засекли войсковые системы ПВО, однако это делает их уязвимыми для переносных комплексов.

«Здесь к работе и подключаются ПЗРК «Игла» и «Верба». На возможных местах подлёта противника устраиваются засады, где комплексы ПЗРК караулят противника, заранее зная, что он там будет пролетать. Приведённая цифра поражённых целей говорит, что это результат не случайный — он говорит об эффективной системной работе», — подчеркнул в разговоре с RT военный обозреватель Александр Хроленко.

Наследие «Стрелы»

Разработка переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) активно велась в 1960-х годах. Необходимость появления такого оружия была обусловлена широким распространением военных вертолётов — как транспортных, так и боевых.

В то же время в военной мысли утвердилась концепция, что наиболее эффективной боевой единицей для борьбы с низколетящими воздушными целями является отдельный стрелок с переносным устройством для пуска ракет, отмечают военные эксперты.

В СССР в 1968 году на вооружение был принят комплекс «Стрела-2». В США в то же время использовался комплекс FIM-43 Redeye.

Советский военный с комплексом «Стрела–2»

© Wikimedia Commons

Взяв за основу опыт использования «Стрелы-2», советские конструкторы в 1984 году создали комплекс «Игла» с ракетой 9М339.

Боевую часть ракеты увеличили, а также были улучшены характеристики по дальности и высоте поражения потенциальных целей. «Игла» получила возможность поражать более скоростные цели, работать в условиях тепловых помех и получила запросчик цели «свой — чужой».

В настоящее время ВС РФ используют модернизированный комплекс «Игла-С», поступивший на вооружение в 2001 году. Это современный ПЗРК, в котором реализован принцип автоматического наведения на цель «выстрелил — забыл».

Кроме ручного режима, «Игла-С» может использоваться в опорно-пусковой установке «Джигит», пусковом модуле «Стрелец», турельной установке «Комар» и боевой машине «Гибка-С».

Этот комплекс предназначен для поражения всех типов самолётов и вертолётов, а также малоразмерных воздушных целей. «Игла-С» способна поражать цели в любое время суток, в том числе в условиях искусственных помех.

Дальность поражения «Иглы-С» составляет от 500 м до 6 тыс. м, при высоте поражаемых целей до 3500 м. ПЗРК может сбивать на догонном курсе цели, летящие со скоростью до 320 м/c, и на встречном курсе — до 400 м/c.

«Игла-С» может оснащаться ракетами с различными типами головок самонаведения: следящими, пассивными, тепловыми и двухспектральными.

Четвёртое поколение

В настоящее время ПЗРК «Игла» заменяются в российской армии на комплекс четвёртого поколения «Верба», принятый на вооружение в 2014 году. Он предназначен для поражения самолётов и вертолётов, а также крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Разработчики отмечают, что «Верба» может применяться в горных и морских условиях и любых климатических зонах в температурном диапазоне от -50 до +50 °С.

Кроме того, «Верба» использует ракету 9М336 с более чувствительной головкой самонаведения и более высокой защищённостью от помех.

«Уникальная трёхспектральная многоплощадочная головка может работать в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасном диапазонах, что позволяет получать максимум информации о цели поражения. Повышенная чувствительность ракеты увеличивает дальность захвата воздушных объектов. При этом головка автоматически выделяет ложные тепловые цели и по ряду признаков выбирает реальный объект», — отмечает «Ростех».

«Верба» может поражать цели на расстоянии до 6 тыс. м при высоте целей до 3,5 тыс. м. Скорость поражаемых целей составляет до 400 м/с на догонном курсе и до 320 м/с на встречном курсе.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт, директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов, комплексы «Игла» и «Верба» совершенствуются и модернизируются, а количество сбитых ими самолётов в рамках СВО на практике подтверждает их высокую эффективность.

«Эти комплексы могут применяться против достаточно скоростных целей — не только реактивных самолётов и БПЛА, но и некоторых крылатых ракет. Всё зависит от того, какая задействована система целеуказания. Например, вместе с этими комплексами можно использовать и внешние РЛС, которые будут передавать стрелку информацию о возможном направлении нападения авиации противника», — пояснил эксперт.

Кроме того, ПЗРК «Верба» работает по принципу «выстрелил —забыл», что позволяет ракете преследовать цель до момента её поражения, добавил Кнутов.

Боец Народной милиции ЛНР с переносным зенитным ракетным комплексом «Игла»

РИА Новости

© Сергей Аверин

«Принцип «выстрелил — забыл» заключается в следующем: система наведения ПЗРК захватывает цель, информация передаётся на инфракрасную головку наведения ракеты, следует пуск, и после этого сопровождение цели не требуется. Кроме того, «Верба» также может использовать ракеты с радиолокационными головками активного наведения», — отметил военный аналитик.

По его словам, российские ПЗРК «Игла» и «Верба» демонстрируют отличные показатели в целой серии различных конфликтов по всему миру.

«Сейчас наши модернизированные ПЗРК — и в особенности «Верба», которая обладает помехозащищённостью и более скоростными характеристиками ракет, — в некоторых случаях могут использоваться даже для ведения огня по наземным целям. Это очень хорошие показатели для такого оружия», — заключил Кнутов.